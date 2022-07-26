Что происходит в экономике: Радио "КП" запускает новую программу "Русский доллар" с Сергеем Марданом

Радио "Комсомольская правда" запускает новую программу "Русский доллар" с Сергеем Марданом. Первый эфир состоится во вторник, 26 июля, в 19.00 по мск.

Программа "Русский доллар" расскажет слушателям о том, как оказаться в нужное время в нужном месте. Также в студии обсудят, что происходит в российской экономике и где стоит покупать недвижимость. Среди других тем:

- Какие отрасли и профессии обещают самый бешеный рост;

- Как российский бизнес делает самый крутой поворот за свою историю;

- Кто- по-прежнему олигарх, а кто - уже "бывший";

- Кто - растет, а кто - безнадежно катится вниз;

- Что сейчас происходит в мире и как это влияет на Россию;

- Чего ждать от рубля, и стоит ли надеяться на сбережения в долларах и евро.

Послушать "Русский доллар" с Сергеем Марданом и узнать ответы на важные и актуальные экономические темы можно будет на радио "Комсомольская правда". Программа будет выходить в эфир каждый вторник.