«Под наблюдением врачей и молодого любовника»: Асмус получила травму на сцене

Кристина Асмус. Фото: соцсети.

Кристина Асмус получила травму во время вступления на сцене. Несчастье с актрисой случилось, когда она играла в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Театра Ермоловой. На своей странице в соцсети артистка поделилась фотографией, сделанной в больнице. Кристина рассказала, что серьезно повредила ногу.

- Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала, - рассказала Асмус подписчикам.

Травму Кристина получила две недели назад. Врачи прописали ей полный покой, но актриса не послушалась медиков и на свой страх и риск отправилась на съемки.

- Носить, конечно, ортез и этот секси-чулок надо было, но съемки никто не отменял. Так что, я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника, - пошутила Асмус.

Несчастье с актрисой случилось, когда она играла в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Театра Ермоловой. Фото: соцсети.

Под молодым любовником Кристина, видимо, имеет в виду актера Романа Евдокимова. Звезда сериала «Перевал Дятлова» встречается с бывшей женой шоумена Гарика Харламова уже несколько лет. Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 34-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее.

Судя по всему, о свадьбе влюбленные пока не задумываются. Роман слишком нацелен на карьеру, и ему явно не до семейной жизни. Да и Кристина плотно занята во многих проектах. Актриса постоянно жалуется на усталость и говорит, что из-за занятости спит по четыре часа в сутки.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.