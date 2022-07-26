В Нью-Йорке воры прямо во время службы сняли с епископа все драгоценности

Епископ заявил, что с него сняли часы Rolex, нательный крест, кольцо с бриллиантами и массивные золотые цепи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Епископ самопровозглашенной церкви Leaders of Tomorrow International Ministries Ламор Миллер-Уайтхид вел службу, когда в помещение ворвались три грабителя в масках и капюшонах.

Воры сняли с епископа и его жены все ювелирные украшения, после чего скрылись, сообщает FoxNews.

Служба транслировалась в онлайн-режиме, и многие последователи Миллера-Уайтхида стали невольными свидетелями дерзкого ограбления.

Нью-йоркские СМИ говорят об этом религиозном деятеле, как о человеке с неоднозначным прошлым, но не приводят никаких подробностей.

На записи, которую епископ передал полицейским, видно, что в какой-то момент перед камерой проходят трое мужчин, епископ сначала приседает на четвереньки, а затем падает на пол, со словами «хорошо, хорошо».

Стражам порядка епископ заявил, что с него сняли часы Rolex, нательный крест и кольцо. Все это было богато инкрустировано чистейшей воды бриллиантами. Также священнослужитель лишился массивных золотых цепей. Драгоценные кольца и браслеты грабители сняли и с его жены. Общая сумма украденного оценивается более чем в $1 миллион.

Судя по всему, это не все ценности, которыми располагает Миллер-Уайтхид: служитель культа объявил, что выплатит $50000 вознаграждения тому, кто поможет найти и арестовать покусившихся на его имущество.

В своих соцсетях 44-летний афроамериканец неоднократно хвастался дорогой одеждой и драгоценностями. В ответ на упреки прихожан в нескромности он всегда отвечал, что на все это «его благословил Бог».