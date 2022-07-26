На латвийских пляжах «пронумеруют» детей

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Власти курортной Юрмалы во время пляжного сезона решили помочь родителям, отдыхающим с маленькими детьми: отныне на пляжах дошкольникам будут выдавать браслеты, на которых можно будет написать номер телефона родителей или другую контактную информацию.

Сотрудники спасательных станций, которым нередко приходится разыскивать родителей потерявшихся малышей, уже оценили нововведение и заявили, что теперь решать вопросы «потеряшек» будет гораздо проще.

По словам спасателей, в последние годы еще ни один пляжный сезон не обошелся без поиска родителей, не уследивших за своим чадом.

Детские браслеты будут выдаваться бесплатно, главное, чтобы родители не забыли написать свой номер телефона, сообщает BNN.

Вместе с тем, власти Юрмалы напомнили, что ответственность за жизнь и здоровье детей во время отдыха лежит не на сотрудниках спасательных станций, а исключительно на родителях или других взрослых людях, с которыми они пришли. Кроме того, по закону присутствие на пляжах детей до 12 лет без сопровождения старших запрещено.