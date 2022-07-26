Президент Турции высказался о неподобающем отношении западных политиков к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, отношение политиков стран Запада к российскому лидеру Владимиру Путину является «неподобающим».

– Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите, – сказал президент Турции в интервью телеканалу TRT Haber.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок назвала «вызовом» присутствие турецкого президента на фотографии с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Глава немецкого МИД считает, что лидеру одной из стран НАТО не стоило бы показываться в такой компании.

А бывший премьер Британии Борис Джонсон, вынужденный под давлением общественности подать в отставку, заявил, что считает российского президента «фигурой-изгоем» и высказал сомнения по поводу его участия в саммите G20.

Впрочем, Джонсон тут же оговорился, что если Владимир Путин все же решится присутствовать на саммите, западным странам не стоит отказываться от участия в мероприятии, дабы не дать России и Китаю продвигать свою повестку. Примерно в том е ключе высказалась позже и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.