Британские ученые предложили отказаться от правил хорошего тона

Руками есть вкуснее. Фото: Shutterstock

Есть руками, например котлету или тефтельку считается невежливым. Равно как и жевать с открытым ртом. Мы с детства впитываем эти правила хорошего тона. Пользуемся ножом и вилкой, рот набиваем по чуть-чуть. И тем самым лишаем себя львиной доли удовольствия от еды. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета (University of Oxford), возглавляемые Чарльзом Спенсом (Charles Spence), профессором экспериментальной психологии (рrofessor of Experimental Psychology). О чем рассказали газете The Daily Mail.

Доводы британских ученых самые простые. Оказывается, если откусывать больше – так, чтобы, жуя, иногда открывать рот, то летучие вещества, придающие пище запах, быстрее и обильнее дойдут до особых обонятельных рецепторов. И станет вкуснее.

Обонятельные рецепторы, к которым открытый рот улучшает доступ, расположены в задней части носа. Они напрямую соединены с мозгом и усиливают восприятие еды.

И руками есть вкуснее. Потому что это позволяет осязать пищу. А осязание тоже усиливает восприятие.

В этом смысле, правильнее всех в современном мире выглядят узбеки, которые едят плов руками. Да и некоторые европейцы не отстают – мало кто пользуется вилкой, отправляя в рот французский картофель или какие-нибудь наггетсы. Да и блины. Или оладушки. А жареная куриная ножка? Она так приятно греет руки…

Некоторые, правда, манерничают: отрезают кусочки даже от бургеров и все-таки едят их вилкой. Никакого удовольствия.

Чтобы насладиться в полной мере пловом, надо отказаться от вилки. Фото: Shutterstock

Профессор не видит ничего предосудительного и в том, если человек чавкает или хрустит. Ему хорошо. Не надо мешать. Сами почавкайте и насладитесь едой в полной мере. Ведь и «звуковое сопровождение» способствует более полным ощущениям от приёма пищи. Как тут не вспомнить хрустящий маринованный огурчик. Или грибочек. Да хотя бы яблоко.

Кстати, «ноу-хау» британских ученых не блещет совсем уж выдающийся новизной и оригинальностью в принципе. В свое время еще кот Матроскин убеждал Дядю Федора, что бутерброд с колбасой станет вкуснее, если положить колбасу снизу – ближе к языку – там, где контакт с ним теснее.