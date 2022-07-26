Офицер из подбитой БМП-2 два часа вел бой под Киевом

Звезду Героя России старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Уроженец поселка Агинское Агинского района Забайкальского края, 23-летний командир мотострелкового взвода, старший лейтенант Балдан Цыдыпов, вернулся домой. В Улан-Удэ Балдана, выпускника Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) встречали, как полагается, по бурятскому обычаю - с чаем и хадаками. Впереди у Балдана реабилитация. О ней обещал позаботиться глава Бурятии Алексей Цыденов.

Внимание к 23-летнему земляку неслучайно: в июне Балдану Цыдыпову в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка лично вручил звезду Героя России министр обороны Сергей Шойгу. Министр отметил героизм Цыдыпова и его взвода.

Дело было еще в феврале. Мотострелковый батальон отдельной танковой бригады, где служил старший лейтенант Балдан Цыдыпов, попал под массированный артиллерийский обстрел в Киевской области. Противник открыл по нашим военнослужащим перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод лейтенанта Балдана Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну, а потому ее украинские националисты попытались вывести из строя первыми выстрелами, чтобы отрезать военнослужащим путь к отступлению.

Во время прямого попадания снаряда в БМП Балдан получил контузию, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику противника.

«Поворачивая башню, бил одновременно из пушки и пулемета. Когда у него израсходовался боекомплект, выбил заклинивший люк БМП и вытащил двух раненых подчиненных, привел их в чувство и начал их перевязывать. Затем под непрекращающимся огнем противника забинтовал на скорую руку себя и вскоре занял круговую оборону. В рядах противника, не ожидавшего такого сопротивления экипажа боевой машины, началось замешательство», - говорится в наградном документе.

Цыдыпов приказал другим военнослужащим отходить. Сам прикрывал огнем отход сослуживцев. Бился до конца. Бой длился два часа. Балдан мужественно отражал все атаки, пока не подоспела подмога. Офицер был эвакуирован уже в бессознательном состоянии прибывшими основными силами.

- Он проявил себя как настоящий командир, офицер. Прекрасно обученный военному делу, он всегда помогал. Сначала сказали, что он 200-сотый, а потом сообщили, что раненый в госпитале, у меня прямо камень с плеч, - вспоминает подчиненный Цыдыпова Даниил Хлебников, что с ним в том бою.

Отметим, что к армии Цыдыпов готовил себя со школы. По словам президента Федерации армейского боя Иркутской области Артема Мелкоступова у Балдана Цыдыпова были задатки воина с детства: он стал призером городских и областных соревнований по рукопашному бою.

Характер закаленный в боях на ринге дал ему силы спасти под кинжальным огнем 150 человек.

В 2016 году Балдан поступил в военное училище, где настоял на переводе в подразделение разведчиков. Потому, что никогда не желал себе легкой службы. И сегодня офицер не унывает.

- Во время лечения перенес 14 операций. Ампутировали ступню. Но это нормально, останусь в строю, дальше буду служить России. Спасибо всем, кто за меня молился эти месяцы, - говорит с улыбкой Герой России старший лейтенант Балдан Цыдыпов.