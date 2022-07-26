Минобороны: в Донбассе уничтожено свыше 40 наемников «Иностранного легиона»

Фото: Министерство обороны РФ

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40-ка иностранных наемников, большинство из которых поляки», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что ранее сообщалось, что большинство иностранных наемников на Украине - поляки, которые приезжают на Донбасс, чтобы заработать.

Генерал-лейтенант отметил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева также ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов.

Проценты - десятки военнослужащих.

«В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70-ти националистов и склад боеприпасов», - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны России сообщил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией на Украине поражено: восемь пунктов управления, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, батарея реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Войска противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских беспилотных летательных аппарата.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

144 - вертолета.

1613 - беспилотных летательных аппаратов.

358 - зенитных ракетных комплексов.

4162 - танка и других боевых бронированных машин.

763 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3201 - орудие полевой артиллерии и миномет.

4481 - единица специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Харьковской области расчет беспилотного летательного аппарата Росгвардии обнаружил тщательно замаскированную батарею 152 мм гаубиц 2А65. С помощью арткорректировщика Росгвардии артиллеристы уничтожили орудия противника.

Не остались незамеченными и 5 единиц военной техники связи противника вместе с экипажами. Оператор беспилотника вычислил их местоположение, а минометчики Росгвардии уничтожили цели. Скрыться от камер беспилотника ведомства также не удалось и танку неприятеля, которому артиллерия нанесла огневое поражение.

В пресс-службы Росгвардии отметили, что за месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 10 артиллерийских орудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов.

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