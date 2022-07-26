Правительство России расширило список соцвыплат, которые будут перечисляться на карту "Мир" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство расширило список социальных выплат, которые теперь будут перечислять на карту российской платежной системы «Мир». Как пояснили в кабинете министров, теперь в этот перечень вошли:

- ежемесячные выплаты и пособия малоимущим;

- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи);

- компенсации расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг для сельских учителей, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и других категорий льготников;

- ежегодные выплаты почетным донорам.

Согласно постановлению правительства, новое правило вступит в силу 23 октября нынешнего года.

Напомним, раньше на карту «Мир» перечисляли пенсии, пособия по безработице, выплаты по рождению первого и второго ребенка, туристический кэшбек и другие платежи