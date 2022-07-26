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Экономика26 июля 2022 11:00

В России расширили список соцвыплат, которые будут перечислять на карту «Мир»

Правительство России расширило список соцвыплат, которые будут перечисляться на карту "Мир"
Евгений ОРЛОВ
Правительство России расширило список соцвыплат, которые будут перечисляться на карту "Мир"

Правительство России расширило список соцвыплат, которые будут перечисляться на карту "Мир"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство расширило список социальных выплат, которые теперь будут перечислять на карту российской платежной системы «Мир». Как пояснили в кабинете министров, теперь в этот перечень вошли:

- ежемесячные выплаты и пособия малоимущим;

- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи);

- компенсации расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг для сельских учителей, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и других категорий льготников;

- ежегодные выплаты почетным донорам.

Согласно постановлению правительства, новое правило вступит в силу 23 октября нынешнего года.

Напомним, раньше на карту «Мир» перечисляли пенсии, пособия по безработице, выплаты по рождению первого и второго ребенка, туристический кэшбек и другие платежи

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