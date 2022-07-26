Песков оценил работу ФСБ при попытке разведки Украины купить российские самолеты вместе с летчиками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Во вторник, 26 июля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему.
- Военная контрразведка ФСБ России вскрыла и пресекла курируемую спецслужбами НАТО операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Вчера просто мало было информации с утра, когда вы проводили брифинг. А к вечеру - очень много. И выяснилось, что за денежное вознаграждение и гарантию получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков «склоняли», вернее, пытались «склонить» к тому, чтобы они посадили свои воздушные суда на контролируемые ВСУ аэродромы. Это в ФСБ России все пояснили. Скажите, пожалуйста, как в Кремле, вообще, оценили вот эту всю ситуацию? И, в частности, Верховный Главнокомандующий тоже, может быть, как-то отреагировал?
Ответ Пескова был лаконичен:
- Все оценки здесь даны как раз теми, кто сообщал об этом.
То есть, Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Пресс-секретарь также добавил:
- Вы видите, что информации полно…
Говоря - конкретно - о том, какую реакцию все это вызвало в Кремле, Дмитрий Сергеевич заявил:
- Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая и оценка – оценка высокая.
- Спасибо!