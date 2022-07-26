В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по экспорту украинского зерна

Путин подчеркнул, что Россия «готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты». Фото: REUTERS

В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в г. Стамбуле.

«Передовую группу российских экспертов, что сегодня прибудут в Стамбул и приступят к работе в четырехстороннем формате возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк, - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода «Инициативы» на этап практической реализации.

Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее Стамбул с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Вместе с турецким коллегой Хулуси Акаром он принял участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что по оценкам Минсельхоза России, Украина может поставить на экспорт порядка пяти миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия проэкспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственной году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов.

Путин подчеркнул, что Россия «готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты».

Отметим, что Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировано украинской стороной.