Россия построит новую орбитальную станцию на замену МКС

Новый глава Роскосмоса рассказал президенту, какие у нас теперь цели за пределами Земли. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле нового главу Роскосмоса Юрия Борисова. Бывший вице-премьер всего полторы недели назад пришел в корпорацию, но в правительстве он и так курировал космос, поэтому долго входить в курс дела не пришлось.

- На чем необходимо сосредоточить наши преимущества? - первым делом спросил президент.

- Основная задача: обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее, - ответил Борисов.

Но космос — это еще мечты и вызовы. Должна быть суперцель, к которой можно стремиться. Прошлый шеф корпорации Дмитрий Рогозин рассказывал о планах строительства тяжелой ракеты для полетов на Луну. Сейчас об этом речи уже не было.

Фото: Роскосмос

- Основные приоритеты (в пилотируемой космонавтике — Ред.) будут сделаны на создание российской орбитальной станции, - сообщил глава Роскосмоса.

Цель может и не такая красивая, как лунная программа, но более насущная. Борисов напомнил, что мы собираемся уходить с МКС после 2024 года. Если к этому времени не сделать какую-то замену, то у нас просто не остается действующих космонавтов.

- Я думаю, что к этому времени (после 2024-го — Ред.) мы начнём формировать российскую орбитальную станцию, - пообещал Борисов.

Фото: Роскосмос

В прошлом Рогозин говорил, что людям в космосе будут помогать роботы. Один такой под названием Федор даже побывал на орбите в 2019-м, но, видимо, идея не зашла, потому что за три года о робокосмонавтике как-то не говорили. Да и на сегодняшней встрече о будущих Федорах не сказали ни слова.