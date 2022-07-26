Грядет сильнейшая засуха: в США распродают скот, а в Британии запретят мыть авто

В Британии готовятся к сильнейшей засухе, которой страна не видела с 1976 года. Всего этим летом выпало около 55 мм осадков, что меньше половины от нормы. Фото: Shutterstock

В Британии готовятся к сильнейшей засухе, которой страна не видела с 1976 года. Всего этим летом выпало около 55 мм осадков, что меньше половины от нормы.

На днях состоялось экстренное заседание Национальной группы по борьбе с засухой, специалисты пытались выработать план действий, который помог бы справиться с надвигающимся температурным кризисом. Среди мер, которые могут быть озвучены населению, - запрет на полив садовых участков и газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Тем, кто нарушит установленные правила, может грозить штраф до 1000 фунтов (более 70 тысяч рублей).

В ближайшие дни в Великобритании снова ожидаются рекордные +40’C. Синоптики не исключают, что температура может превысить это значение и оставаться на этой отметке в течение нескольких недель в августе. Это спровоцирует засуху по всему королевству, сообщает Sun.

В серьезной опасности находятся рыбные хозяйства. Владельцы, занимающиеся разведением лосося, форели и раков, пытаются спасти рыб, поскольку объем воды в реках и искусственных водоемах сократился до критических значений. Фермеры уже объявили о потере урожая в случае введения запрета на полив сельхозугодий.

Аналогичная ситуация и в США. Засуха и инфляция вынудила фермеров в западных штатах распродать стада крупного рогатого скота. Как отмечают эксперты, к подобным мерам прибегали более 10 лет назад.

Почти 80% западных территорий США страдают от высоких температур последние несколько лет, но в этом году творится что-то невиданное, сообщает CNN. В Техасе температура несколько недель держалась на отметке +37-39’C. В зоне бедствия оказались около 80 млн человек. Многие ранчо остались без воды, резервуары высохли, а трава стала непригодна для кормления скота. Фермеры признаются, что им выгоднее продать животных, чем мучить их и самим терпеть убытки.

Экономисты говорят, что массовая продажа крупного рогатого скота скажется положительно на цене. Но это только в этом году. В ближайшие пару лет с меньшим количеством стад и меньшим количеством племенных коров цены на говядину могут подскочить для потребителей. Минсельхоз США прогнозирует снижение производство говядины на 7% в следующем году.