Почему после 45 лет специалистов отказываются брать на работу и как оставаться востребованным? Отвечает эксперт

В нынешней ситуации, как никогда, нужны работники с опытом, на обучение которых не надо тратить время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сложности с поисками работы за последние три месяца несколько уменьшились, ситуация вернулась в рамки 2021 года. Во всяком случае, так ее оценивают сами соискатели, по данным исследовательского центра портала по поиску работы Superjob.ru.

В апреле 2022 года потенциальные работники в среднем оценивали свои трудности в 7,3 балла (по 10-балльной шкале), сейчас — в 6,4 балла.

Главная проблема остается прежней — работодатели не хотят у себя видеть «возрастных» сотрудников. Проще всего, по данным опроса, найти адекватную работу в 27-29 лет (женщинам — чуть позже, в 30-32). А сложнее всего — мужчинам в 51-53 года, а женщинам - в 54-56. Впрочем, трудности начинаются даже раньше: порог, после которого они сразу резко возрастают, судя по данным опроса, - 45 лет (см. таблицу).

Казалось бы, уж сколько говорили про демографический кризис и про то, что тридцатилетних на всех не хватит, и что в нынешней ситуации, как никогда, нужны работники с опытом, на обучение которых не надо тратить время — и вот опять двадцать пять.

- За последние годы возрастные критерии в ряде вакансий сильно помолодели. Работодатели охотнее нанимают людей 25 -37 лет, - подтверждает генеральный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. - Почему так? В нынешних условиях молниеносных перемен бизнес хочет иметь у себя в штате сотрудников, которые могут быстро реагировать и быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре. А пластичность ума и гибкость — качества, скорее присущие молодёжи. Во всяком случае, по мнению тех, кто принимает решения в компаниях. Молодые специалисты, по сравнению с опытными коллегами, с большим энтузиазмом принимают новые условия. К тому же, молодого специалиста проще «воспитать» под себя, чем переучивать опытного коллегу, у которого уже есть устоявшиеся требования и свой взгляд на рабочие процессы.

То есть обширный багаж знаний и опыт работы, который можно передать молодым сотрудникам, больше вообще не нужны?

Не совсем так. Тут импортозамещение нам поможет — в ряде сфер, на которые десятилетиями просто забивали, молодых специалистов практически нет, их еще по-новой подготовить надо.

- Согласно недавнему исследованию «Работа.ру», кандидатов старше 45 лет чаще всего ждут работодатели из сфер производства и агропромышленности, ритейла, транспортной и ресторанной сфер, - говорит Анастасия Ускова.

Еще один вариант требует от немолодых сотрудников действительно проявить гибкость ума, поскольку не укладывается в привычные стереотипы «надежной работы».

- Наряду с классической схемой, когда сотрудник оформляется в штат на долгосрочной основе, на первый план выходят проектные задачи и временная занятость. На специализированных платформах по поиску работы все больше таких предложений, - свидетельствует эксперт. - Это хорошая возможность для лиц любого возраста и сферы деятельности «продавать» бизнесу чисто свои навыки. Зачастую, в пересчёте на часы, такие подработки оказываются намного выгоднее работы в штате, при этом временные затраты значительно ниже — что также может быть важно для людей «в возрасте».

Насколько сложно людям разного возраста искать работу

(0 — совсем нет проблем, 10 — очень сложно, практически нереально)

18-20 лет 6,0

21-23 года 6,4

24-26 лет 5,6

27—29 лет 4,7

30—32 года 4,9

33—35 лет 5,1

36—38 лет 5,7

39—41 год 5,3

42—44 года 5,5

45—47 лет 6,8

48—50 лет 7,5

51—53 года 8,0

54—56 лет 7,9

57—59 лет 7,8

60 лет и старше 8,2

(Данные Superjob.ru)