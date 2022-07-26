Свежие истории: миксуй по-летнему!

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На дворе лето: самое время запасаться витаминами! И лучший способ для этого – летние салаты. Это быстро, легко и полезно. Давайте же миксовать!

Мы подобрали самые оригинальные и свежие рецепты летних салатов. Вкусные и, конечно же, правильные с точки зрения здорового питания.

Готовить их будут известные кулинарные блогеры страны.

А оценивать - авторитетное жюри.

В него войдут:

Екатерина Головкова, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;

Анастасия Макеева, актриса и Роман Мальков, муж актрисы;

Елена Смирнова, заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания заведующая лабораторией «ФИЦ питания и биотехнологий»;

Шеф-повар кулинарной студии DelGusto;

Трансляция поединка будет проходить в прямом эфире в социальных сетях «Комсомольской правды» и на сайте КП в разделе «Время питаться правильно» – вы сможете увидеть все кулинарное шоу от начала до конца. Начало 27 июля в 12:00. Присоединяйтесь – будет весело, полезно и интересно!