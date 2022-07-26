В Якутии до 2024 года капитально отремонтируют 104 школы

Глава республики Айсен Николаев уверен: профессиональные кадры нужно растить со школьной скамьи. Фото: Евгений СОФРОНЕЕВ/ТАСС.

В Якутии в этом году распахнут свои двери 23 новые школы: в регионе дополнительно создадут более пяти тысяч учебных мест. Республика традиционно является одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по строительству и ремонту образовательных учреждений. В этом году новые школьные здания примут учеников в Якутске и в десяти районах республики, в том числе в селе Кыстатыам Жиганского района, селе Тамалакан Верхневилюйского улуса, селе Крест-Кытыл Намского улуса и в селе Крестях Сунтарского улуса.

В апреле этого года в микрорайоне Кангалассы Якутска открылась новая школа-сад на 220/100 мест. Раньше школьникам приходилось заниматься в старом аварийном здании, а воспитанникам детсада – ютиться в здании бывшего комбината. Новой школой гордится глава республики Айсен Николаев, по чьей инициативе и началось строительство.

- Для меня это очень личный проект. Я помню, когда старое здание школы было признано аварийным, тогда в 2016-2017 годах было много споров, строить ли новую школу, - рассказывал глава республики.

Еще одна новая школа строится в Якутске в микрорайоне «Прометей». После открытия, которое запланировано на 2022 год, она станет самой большой в республике.

- Здесь будет учиться почти тысяча детей. Поэтому необходимо уделить особое внимание подбору квалифицированных учителей и других специалистов, - отметил Айсен Николаев.

Обучение в новой школе будет вестись на якутском и русском языках, ученики смогут выбрать математическое или инженерное направление. В здании оборудуют два спортивных зала, актовый зал на 250 мест с гримерной и костюмерной, медицинский блок и мастерские. На территории появится стадион с беговыми дорожками и зонами для тренировок. Школа строится в рамках национального проекта «Образование» и республиканского проекта «Современная школа». Финансирование строительства составляет почти 1,5 миллиарда рублей.

Республика не только возводит новые школы, но и активно модернизирует уже существующие. До 2024 года в регионе реконструируют 104 учебных заведения.

- С этого года Якутия участвует в федеральной программе Минпросвещения РФ по модернизации объектов образования на общую сумму около 2 миллиардов 500 миллионов рублей, - рассказал заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. - Всего в 2022 году планируется завершить модернизацию 38 школ. В следующем году мы планируем провести ремонт уже в 66 объектах образования, из них в 20 школах уже начаты подготовительные работы.

Реконструкция пройдет в образовательных организациях в 19 районах, в том числе самых отдаленных. Как подчеркнул глава республики Айсен Николаев, до сих пор капитальный ремонт школ в регионе в таком объеме не проводился.

- Решение президента страны Владимира Владимировича Путина было принято по итогам съезда партии «Единая Россия», выделены огромные средства. Вовлеченность глав муниципальных районов и городских округов, управлений образования, руководства школ, поселков, наслегов на местах должна быть максимальная для того, чтобы работы выполнялись качественно и в срок, - подчеркнул глава республики.

В школах обновляют не только стены – для отремонтированных зданий покупают новую мебель и технику. Особое внимание уделяется качеству образования: все учебные заведения оборудованы по самым современным стандартам. В республике открывается все больше школ, преподавание в которых ведется по инновационным программам. С 2017 года в регионе действует Малая Академия наук - уникальный центр выявления и поддержки одаренных детей. Обучение в ней идет по четырем направлениям: наука, искусство, спорт и креативная индустрия. Юные таланты получают здесь поддержку и наставничество. В январе этого года в селе Чапаево Хангаласского района завершилось строительство нового учебного корпуса Академии. В просторном здании, площадью 7 тысяч квадратных метров оборудованы 15 лабораторий, IT-центр, аудитории для обучения и коммуникации, спортзал. С открытием учебно-лабораторного корпуса число учащихся в Малой Академии наук увеличится в три раза - с 5 до 15 тысяч человек в год.

Еще одно новое здание было построено для второго в республике центра цифрового образования детей «IT-куб». Педагоги и воспитанники из Якутска отметили в нем новоселье этой весной. Сейчас в якутском «IT-кубе» занимаются около 800 школьников. Еще один такой центр работает в Нюрбе.

- Я всегда говорил, и буду говорить, что мы осознанно делаем ставку на IT-индустрию, - подчеркивает глава Якутии Айсен Николаев. - Уверен, что в этом плане впереди много высот, которые предстоит покорить. Для этого, конечно же, нужны кадры, которые мы воспитываем сами, начиная со школьной скамьи.