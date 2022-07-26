Опрос: только 13% россиян оказались принципиальными антипрививочниками

Россияне рассказали, какие прививки считают нужным делать Фото: Олег ЗОЛОТО

13% россиян оказались принципиальными антипрививочниками. Остальные жители страны к вакцинации относятся с пониманием или же с одобрением. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Ранее ведущий эпидемиолог Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие прививки нужно делать не только детям, но и взрослым. И в 20, и в 50 лет не поздно привиться от кори, краснухи, коклюша и дифтерии, отмечает эксперт. Однако как оказалось, от всех этих заболеваний привились или же готовы привиться только 28% россиян. Эта категория опрошенных отметила, что ответственно делает все прививки, которые рекомендуют врачи. В том числе, респонденты проходят сезонную вакцинацию от гриппа и регулярно ревакцинируются от коронавируса.

Еще 36% опрошенных заявили, что у них сделаны все обязательные прививки, а вот рекомендательные они не делают, верят, что организм должен сам справляться с инфекциями и вирусами, или же просто не хотят нагружать иммунную систему лишними уколами.

«Все, что надо было, мне сделали в детстве, а теперь не прививаюсь ни от чего», - делится участница опроса.

Еще 15% добавили, что к прививкам относятся максимально осознанно, тщательно выбирают вакцины, анализируют болезни и их возможные осложнения и последствия и только после этого делают те прививки, которые посчитают нужным. К примеру, вакцинировать от сезонных заболеваний респонденты не всегда считают правильным, а вот сделать укол перед поездкой в экзотическую страну с редкими и опасными насекомыми – считают обязательным.

8% россиян, в целом, позитивно относятся к вакцинации, поддерживают тех, кто делает прививки, но сами на уколы не ходят: надеются на авось или просто откладывают подход к врачу, пока здоровье позволяет.

А вот оставшиеся 13% участников исследования заявили, что выступают категорически против прививок. В их пользу и эффективность они не верят, а считают, что иммунная система не нуждается в поддержке извне, что с любым вирусом организм способен справиться самостоятельно и «пичкать его химией» для этого не обязательно. Чем меньше стороннего влияния: таблеток и уколов, тем здоровее будешь, верят участники опроса. Более того, респондент отмечают, что и детские прививки считают излишней мерой и выступают против вакцинации новорожденных, дошколят и школьников.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7 тысяч человек.