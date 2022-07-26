Ксения Собчак раскрыла постыдную правду о ведущем "Модного приговора" Александре Васильеве

Историк моды, телеведущий Александр Васильев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Васильев вновь в центре скандала. На этот раз Ксения Собчак сделала заявление о том, что в отношении телеведущего ведут проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Ксения Собчак сообщила о том, что неравнодушные граждане подали заявление на Александра Васильева в полицию. "Обращение полиция зарегистрировала еще вчера. Там было указано, что Васильев высказывается против спецоперации", - поведала жена Константина Богомолова.

Ранее Васильев написал покаянное письмо Висагинскому муниципалитету Литвы, где у него гражданство и там же хранится коллекция старинного костюма. Мужчина в стиле Анны Нетребко историк моды объявил, что "не связан с руководством России, не награжден ни одной правительственной наградой и не получает помощи для его Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России".

"Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет. Я молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы", - написал телеведущий.

Сам Васильев пока не спешит комментировать постыдный скандал. Напомним, в середине апреля он покинул Россию. Телеведущий уехал в Турцию. Съемки передачи "Модный приговор" в настоящее время приостановлены.