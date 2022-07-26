Как утеплить дом к зиме: Самая простая инструкция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральной России стоит аномальная жара, самый разгар лета. И кажется, что до зимы еще ой, как далеко. Но буквально пара месяцев - и летние деньки мы будем вспоминать с тоской. С особенной тоской по теплу.

Чтобы зиму и осень провести в комфорте, об этом стоит позаботиться заранее, уже сейчас. Правильная отопительная система - залог тепла и уюта в доме.

Сделать этот выбор очень нелегко. На каком топливе должен быть котел? Чем энергозависимый отличается от энергонезависимого?

Разобраться во всех этих тонкостях поможет наша простая пошаговая инструкция.