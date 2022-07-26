Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Читайте также26 июля 2022 14:40

Как утеплить дом к зиме: Самая простая инструкция

Она поможет провести холодные месяцы в тепле и уюте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральной России стоит аномальная жара, самый разгар лета. И кажется, что до зимы еще ой, как далеко. Но буквально пара месяцев - и летние деньки мы будем вспоминать с тоской. С особенной тоской по теплу.

Чтобы зиму и осень провести в комфорте, об этом стоит позаботиться заранее, уже сейчас. Правильная отопительная система - залог тепла и уюта в доме.

Сделать этот выбор очень нелегко. На каком топливе должен быть котел? Чем энергозависимый отличается от энергонезависимого?

Разобраться во всех этих тонкостях поможет наша простая пошаговая инструкция.

БИЗНЕС-ПРЕСС