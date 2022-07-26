Минобороны России опровергло сообщения о подготовке к мобилизации

Восток России готовится к военным маневрам. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

С 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России пройдет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022».

«В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск (сил) Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств», - прокомментировали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что «практические действия войск» пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа: «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Литовко», «Лагунное», «Мухор-Кондуй», «Новосельский», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский» и «Цугол».

«Учения еще не начались, а ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий», - обратили внимание в Минобороны России.

В Минобороны подчеркнули, что «к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим».

«Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», - отметили там.

Кстати, в России действительно не наблюдается дефицита желающих принять участие в боевых действиях за интересы Отечества. Как стало известно "КП", в ряде военкоматов даже появились очереди из заявлений от бывших военнослужащих и гражданских лиц желающих заключить контракт с Минобороны России, чтобы отправиться на Украину.

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