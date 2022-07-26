Авито откроет больше 350 фирменных пунктов выдачи заказов по всей России

Авито продолжает открывать по всей стране фирменные пункты выдачи и отправки заказов. Напомним, первые брендированные точки стали появляться весной 2022 года. Тогда в апреле они открылись в двенадцати городах РФ. А сейчас в течение всего лета проводится расширение сети. Новые пункты буквально день за днем открываются в разных населенных пунктах.

По данным компании, на данный момент пользователям доступны 90 точек в 58 населенных пунктах страны. Планируется, что к осени появятся еще 80 пунктов, а до конца года их станет в общей сложности 350. На все это сервис потратит 100 миллионов рублей.

- С момента запуска первых пунктов выдачи, количество заказов, оформленных с помощью Доставки, увеличилось в семь раз. Это говорит о том, что покупателям и продавцам нравятся те преимущества, которыми можно воспользоваться в брендированных точках, - сообщил Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито.

Он уточнил, что лидерами по числу заказов в открывшихся пунктах являются Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань.

Фирменные точки сервис запускает вместе с логистической компанией EXMAIL. Параллельно с этим пользователи активно подключают в своих аккаунтах Доставку. В июне, к примеру, число продавцов, подключивших эту опцию, увеличилось в 5,5 раз. Это данные в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас товары с доставкой можно приобрести у более чем 45 миллионов продавцов.

Покупателям эта опция нравится. В фирменных точках есть удобные примерочные, и места для проверки электроники. Через эти пункты также можно отправлять товары. Здесь всем клиентам подскажут, как правильно оформить заказ, а также выдадут необходимую бумагу, пакеты, коробки и прочие приспособления для качественной упаковки заказа.

Напомним, через Доставку можно отправить различные вещи, стоимость которых не превышает 150 тысяч рублей. Габариты посылки не должны быть больше 50 см со всех сторон, и не тяжелее 15 кг.

Покупать товары через Доставку не только удобно, но и безопасно. При оплате заказа деньги будут находиться у Авито до тех пор, пока вы не примите решение, забрать покупку или нет. Если вещами довольны, оплаченная вами сумма поступит на счет продавца. Если нет – вернется вам обратно. Кстати, в развитие Доставки сервис планирует вложить в этом году 3,5 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Где уже работают пункты выдачи:

- Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Абакане, Барнауле, Казани, Омске, Томске, Тюмени, Хабаровске, Иркутске, Перми, Красноярске, Краснодаре, Нефтекамске, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Набережных Челнах и Уфе – всего в 58 городах страны.

Где готовятся запустить в этом году:

- Санкт-Петербурге, Ростове-на Дону, Сочи, Калуге, Кургане, Ярославле, и других крупных городах.

Адреса всех доступных пунктов выдачи отображаются в мобильном приложении и на сайте сервиса.