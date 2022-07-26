Ушедшего в отставку главу правительства Британии Бориса Джонсона выдвинули на пост премьер-министра Украины

Украинские депутаты просят предоставить украинское гражданство Борису Джонсону Фото: REUTERS

Звуко- и словоиспускательный придаток Зеленского Михайло Подоляк, некогда бывший даже членом переговорной с Россией делегации Украины, испустил, нет, не дух, но нечто близкое к этому – концепцию задач стратегического наступления Украины.

- Специальная военная КОНТР-операция Украины обязательно достигнет своих целей.

1. Изгнание России из Украины.

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

3. Демилитаризация РФ.

4. Уничтожение репутации "империи зла".

5. Превращение Росси в изолированный "лагерь для своих", - написало это существо, забыв, правда, указать, как же достигнуть даже не всех этих целей, поставленных им, а хотя бы одной.

Совсем, как в анекдоте, когда мыши пришли к мудрой сове за советом, как им обезопасить себя от кота, который их ловит. И та, подумав, ответила им: "Станьте ежиками, вы будете колючими, и кот с вами не справится".

- Ур! Станем ежиками, - закричали мыши, но тут самая умная мышка задумалась и тихо спросила. – А как? Как нам стать ежиками?

- Идите нафиг, - раздраженно ответила мышам мудрая сова. - Я вам рассказала, как решить стратегическую задачу, а это уже вопросы тактики. А я не тактик, я стратег.

Казалось бы, поставленная Подоляком цель недостижима, а задача не имеет решения. Но это только казалось. Ровно до тех пор, пока на глаза не попалась петиция, зарегистрированная на сайте президента Украины и поданная неким Романом Максимчуком, в которой он просит предоставить украинское гражданство Борису Джонсону (почетному казаку Чупрыне, если кто не в курсе) и назначить его премьер-министром Украины.

Автор петиции понимает, что его предложение идет вразрез с нынешними Конституцией и законами Украины, но ведь законы, по его мнению, для того и принимают, чтобы делать из них исключения. Зато сколько преимуществ!

"Позитивные стороны решения:

- мировая поддержка Джонсона

- четкая позиция против военного вторжения на Украину

- образованность в политической, финансовой и юридической сферах".

Конечно, премьером Бориса никто не сделает, у Зеленского есть свой премьер Шмыгаль, и он его вполне пока устраивает. Но вот другое место просто просится под Бориса. Помните, буквально на днях он, как Путин, летал на современном истребителе. А потом еще тренировался вместе с украинскими солдатами на полигоне в Британии. За пулеметом позировал. И даже гранату метал со зверским оскалом, можно сказать, даже где-то лица. Правда, метров на 8-10 от силы, судя по траектории и амплитуде движений плеча. Хорошо, что учебную, а то всех своих спутников положил бы.

А еще он после этого заявил, что перед своей отставкой обязательно приедет на Украину еще раз. Чтобы попрощаться. Не стал почему-то уточнять, с кем именно, с Украиной, с Зеленским или, на всякий случай, со всем белым светом.

А Украина тут уже планирует наступление и намерена решать стратегические задачи "демилитаризации России". Готовится Борис, совершенствует навыки боевого киборга.

Поняли, нет? Борис лично возглавит украинское наступление и поведет ВСУ в атаку. Сначала на Херсон, а потом и на Москву. Чтобы не получилось, как песне "он шел на Одессу, а вышел к Херсону", только наоборот. Надо бы Борису предварительно проконсультироваться с известным экспертом в географии Лизой Трасс.

Но пока украинцы как-то не демонстрируют энтузиазма. За почти двое суток петиция набрала всего 77 голосов при необходимых 25 тысячах. И, хотя впереди есть еще 92 дня, «легендарное» украинское наступление заявлено на гораздо более ранние сроки. Украинцам надо поднажать в голосовании, чтобы Борис со своей перекошенной рожей успел его возглавить и, наконец, удовлетворил свою потребность в признании его маскулинности, с чем у него явный дефицит.

Главное – чтобы он в ходе наступления на позиции российских войск не наступил на свои грудные мышцы. И чтобы он был не в своих любимых трусах в цветочек и узорчики, а в нормальной форме. А то по трусам вычислят на раз, и наступление закончится, так и не начавшись.

А на Москву уже можно и без штанов, так и быть.