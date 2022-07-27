Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 июля 2022 года: Украину предупредили о ядерной катастрофе, а в ВСУ заметили опасное падение боевого духа

В начале июля Украине торжественно передали боевые беспилотники Bayraktar TB2. Фото: REUTERS

Киев предостерегли от атак на Запорожскую АЭС

Мария Захарова, официальный представитель МИДа, сообщила, что Россия предупреждает власти в Киеве от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией. В комментарии Захаровой говорится: «Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей». Ранее в Энергодаре ВСУ предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов которых достигала нескольких килограммов тротила. Пока поразить не удалось ничего, кроме самолюбия атакующих. Но по рукам бить все-таки надо - и не только линейкой.

Американцы увидели пессимизм у новобранцев ВСУ

The New York Times сообщает, что в рядах ВСУ опасно падает боевой дух. Причина - нежелание воевать на фронте, где украинцы несут высокие потери. Американское издание пишет: «Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими…» Украинский офицер, занимающийся выдачей повесток, рассказал NYT, что в районах, расположенных вблизи границы с Россией, в частности в Харьковской области, многие отказываются служить в ВСУ из-за поддержки РФ. Это поражает украинских патриотов и американских читателей в самое сердце, ну или что у них там отвечает за горе и восторг.

Российский сенатор оценил украинские чистки в верхах

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информполитике, сомневается, что перестановки в украинских верхах, затеянные Владимиром Зеленским, спасут его режим. Пушков заявил: «В команде Зеленского – вереница отставок. Но вряд ли вновь назначенные будут успешнее воевать или действовать эффективнее предыдущих». По мнению сенатора, шестой президент Украины снимает с должностей тех, кто представляет «любую потенциальную оппозицию, возможную в силовых структурах». За несколько последних дней украинский президент отправил в отставку командующего силами спецопераций ВСУ Григория Галагана, генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Это у них еще смертной казни нет «за измену Родине»...

Куда разлетелись ударные дроны ВСУ

Один из офицеров российских ПВО на Донбассе заявил, что у ВСУ ударных дронов практически не осталось. Зенитчик группировки «О» сообщил: «Работаем по разведывательным БПЛА - «Лелека», «Фурия». Хотя они малоразмерные, мы их также уничтожаем... Противник применяет в последнее время разведывательные дроны, так как ударных у него не осталось». Но западные поставщики не спят.

У украинского «Нафтогаза» проблемы с долгами

Bloomberg сообщает, что «Нафтогаз Украины» готовит новый план по списанию задолженности. Компания не смогла получить одобрение держателей облигаций на свое предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около 1,4 млрд. долларов. Правительство незалежной не ответило на запрос фирмы об одобрении погашения долга в иностранной валюте. А инвесторы отказываются предоставить «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям — это бы помогло компании избежать дефолта. Речь о выпусках еврооблигаций на 335 млн долларов с погашением уже в 2022 году, 600 млн с погашением в 2024-м и полмиллиарда с погашением в 2026 году. Однако к вечеру 25 июля компания была вынуждена объявить дефолт. Как бизнес вели - такую отдачу и получили.

Неон из Бауманки заменит украинский на мировых рынках

Денис Манутров, вице-премьер России и глава Минпромторга , заявил что Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей. Мантуров на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщил: «В России производится свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси. На площадке в Бауманке мы планируем вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год, это примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров — это четверть мировых потребностей». Вице-премьер пояснил, что так России заместит объемы, которые ранее поставлялись двумя украинскими предприятиями. Свято место пусто не бывает.

Коломойский лишился украинского паспорта

Синий документ с желтым трезубцем миллиардера Игоря Коломойского аннулирован. Украинскому олигарху миграционная служба незалежной сообщила, что паспорт его недействителен. Ранее украинские СМИ сообщали, что Коломойского могут лишить гражданства Украины из-за паспортов Кипра и Израиля в его парадном пиджаке. А в соцсетях выложили скан «секретного указа» Зеленского о лишении гражданства группы граждан, среди которых значился и Коломойский. Лишение гражданства, согласно закону Украины «О гражданстве», происходит в случае добровольного обретения гражданином страны гражданства другого государства, обретения лицом гражданства Украины вследствие обмана, добровольного вступления на военную службу другого государства. Но Коломойский, состояние которого оценивается почти в 2 миллиарда долларов и которого считают человеком, который привел к власти нынешнего лидера Украины, вряд ли рвет на себе волосы — он пережил уже не одного президента.

Индийские студенты украинских вузов требуют их доучить

Телеканал NDTV сообщает, что эвакуированные с Украины индийские студенты-медики объявили пятидневную голодовку. Нет, они, конечно, не хотят вернуться в незалежную. Студенты обратились к индийскому премьеру Нарендре Моди: «Власть должна помочь с продолжением образования на родине или за границей студентам-медикам, которые вернулись домой с Украины». Будущие врачи требуют помочь всем 12 тысячам бывших студентов украинских вузов. Значительная часть из них обучались в харьковских вузах до начала спецоперации. Ну до начала учебного года еще есть чуть больше месяца — а по осени можно будет рассчитывать на учебу на освобожденных территориях.

Странам СНГ угрожает расползание оружия и наемников из незалежной

Игорь Краснов, генпрокурор России, на встрече с коллегой из Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе назвал расползание наемников и вооружений с украинских земель «крайне опасной угрозой для стран СНГ». Краснов заявил: «В ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы возрастают. Наши страны стоят перед лицом новых угроз: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств». Глава российской прокуратуры подчеркнул, что для устранения этих проблем странам СНГ и их силовым структурам надо актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях. Ну наемники, которых не утилизировали в зоне СВО, бегут все же чаще на Запад и Ближний Восток, а вот оружие ползет повсюду...

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