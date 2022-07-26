Изменившаяся до неузнаваемости Гузеева выставила в непотребном виде актрису Удовиченко

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева несколько месяцев назад улетела в Европу. Телеведущая отправилась в Болгарию в свои элитные апартаменты на берегу Черного моря. Артистка наслаждается отдыхом и вкусной едой. А еще обществом близких друзей. Она показала, как отдыхает в компании подруги Ларисы Удовиченко.

Лариса Гузеева выставила близкую подругу Ларису Удовиченко в непотребном виде. При виде располневшей звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" народ оторопел.

Актриса Лариса Удовиченко Фото: Кадр видео

Прославленная актриса ведет довольно закрытый образ жизни. О том, что сейчас происходит с Удовиченко, почти ничего неизвестно. Ходят даже слухи, что она давно покинула Россию и теперь живет за границей. Потому ее появление на людях стало сенсацией.

Две Ларисы в компании приятельниц угостились тортом и насладились прекрасным видом заката на морском побережье. От злопыхателей женщинам досталось по полной программе. Фанаты отчитали Ларису Андреевну за то, что она выставила свою подругу в дурном свете. Многие посчитали, что такие кадры надо хранить только для домашнего архива.

При этом завистники отметили, что сама ведущая шоу "Давай поженимся" в последнее время стала неузнаваемой. Она долгие годы ведет борьбу с лишним весом, посещает оздоровительные клиники, где голодает под присмотром врачей.

Напомним, что отъезд Гузеевой в Болгарию несколько месяцев назад привел к грандиозному скандалу. Артистке пришлось оправдываться перед публикой и объяснять, что она уже много лет подряд проводит отпуск в Равде, где у нее куплена квартира.