В Минобороны заявляют, что украинские националисты все теснее жмутся к домам мирных жителей

Михаил Мизинцев Фото: Минобороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Руководитель штаба начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на прошедшем брифинге новые адреса, где прячутся украинские националисты:

Фото: Минобороны РФ

- «В Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено».

- «В Зализном украинские неонацисты в Доме культуры (просп. Пионеров) оборудовали опорный пункт, разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась».

- «В Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом»».

«Националисты, чувствуя свою полную безнаказанность, под угрозой применения оружия якобы для нужд территориальной обороны изымают у людей ценное имущество и продукты питания. Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию», - отметил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что «подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3 767 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 872 257 человек, из которых 455 977 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 468 807 автомобилей, в том числе за сутки – 5 418».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 52 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 47 821,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 359 акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 299,6 тонны гуманитарной помощи».

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