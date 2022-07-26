Герои спецоперации «Z»: рядовой Агафонов предупредил нападение на колонну

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Где тревога, туда и дорога, где ура - туда и пора, голова хвоста не ждет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Голова хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ ДИВЕРСАНТОВ НА СЕБЯ

Гвардии майор Виталий Катрин

Группа морских пехотинцев, под командованием заместитель командира батальона морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии майора Виталия Катрина, вступила в бой с вооруженным формированием украинских националистов. Российские военнослужащие совершили стремительный прорыв обороны противника и в ходе боя украинские боевики, неся значительные потери, спешно покинули позиции, бросив вооружение на поле боя.

Всего в ходе боя морскими пехотинцами батальона Виталия Катрина было уничтожено до 30 националистов, часть боевиков сдались в плен. Также были захвачены 2 танка и БМП противника.

Спустя несколько дней, выполняя задачи по обеспечению безопасности колонны, Виталий обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовивших нанесение артиллерийского удара по маршруту следования колонны. Катрин вырвался вперед на своем БМП, и, внезапно атаковав противника, сковал его действия, фактически вызвав огонь на себя. Смелые и решительные действия Виталия обеспечили перемещение колонной пристрелянного участка местности без потерь. Убедившись, что колонна преодолела опасный участок, Виталий Катрин, уничтожив часть живой силы и техники националистов, вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность».

ОБЕСПЕЧИЛ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ СВЯЗЬ В БОЮ

Ефрейтор Иван Ломоткин

«Радиотелефонист ефрейтор Иван Ломоткин в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик под постоянным артиллерийским огнем выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи между пунктом управления дивизиона, вышестоящим штабом и батареями, осуществляющими артиллерийскую поддержку наступающих российских подразделений. При накрытии позиций очередным вражеским залпом радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего дивизион на некоторое время лишился возможности корректировать огонь.

Понимая, что возникла большая вероятность поражения наших артиллерийских расчетов, Иван Ломоткин оперативно, в условиях массированного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и обеспечил бесперебойную связь для корректировки огня.

В результате мужественных и профессиональных действий ефрейтора Ивана Ломоткина, сопряженных с риском для жизни, российские военнослужащие при поддержке гаубичного артиллерийского дивизиона продолжили наступление на позиции противника».

ПРЕДУПРЕДИЛ НАПАДЕНИЕ НА КОЛОННУ

Рядовой Иван Агафонов

«Рядовой Иван Агафонов, действуя в составе гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. По пути следования в район выполнения боевых задач в составе колонны, Иван обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов, готовящих нападение на российские подразделения, о чем немедленно доложил командиру. Российские военнослужащие вступили в бой с противником. В условиях перекрестного огня, смелыми и решительными действиями рядовой Иван Агафонов лично уничтожил 3 националистов. Украинские боевики, понеся потери в личном составе и технике, были вынуждены отступить.

Благодаря смелости и героизму Ивана Агафонова, колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, развернувшись на огневых позициях, метким и массированным артиллерийским огнем поддержала наступление российских войск.

Расчетом гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван, было выполнено более 50 огневых задач. Результатом боев явилось уничтожение батареи реактивной системы залпового огня «Град», огневых позиций Д-30 и минометов противника и до 100 националистов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Война за души и умы в Мелитополе: Россия тут уже строит дороги, а Украина платит учителям, чтоб не шли в русские школы

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин увидел, как освобожденные территории Запорожья выходят из серой зоны (подробности)

Схватка за русский мир: раскрыта правда о контрнаступлении Украины на Херсон и скрытых мотивах Киева

Военкор Александр Коц усомнился, что ВСУ пойдут в наступление под Херсоном (подробности)

Какие стратегические резервы Россия распечатала ради Донбасса

Россия распечатала тысячи тонн еды и материалов из Росрезерва ради помощи Донбассу (подробности)