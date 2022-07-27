Анекдоты: Штирлиц всегда спал как убитый. Его даже пару раз обводили мелом

При советской власти пломбир был не только вкусным, но и полезным. Он заменял мясо, свежие овощи и югославские сапоги.

* * *

Утверждение, что нельзя быть культурным человеком, не прочитав Толстого, довольно спорно. Я знаю многих культурных людей, не читавших Толстого.

Например, Вольтер, Шекспир, Цицерон, Аристотель и многие-многие другие.

* * *

- Алло, морг? Это вы тут в заявке требуете десять новых холодильников?

- Да, мы.

- Они что у вас там - постоянно едят, что ли?

* * *

Когда из ЖЭКа спрашивают у меня, почему я жалуюсь на температуру в квартире, я говорю, что собака мерзнет ночью и приходит греться в постель. Когда они говорят, что это нормально, я добавляю, что порода собаки - хаски.

* * *

- Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана возите?

- Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где Москва и где Ташкент?

- Таш-кент. Ага, семь букв по вертикали. Спасибо, подходит!

* * *

Начал смотреть женский футбол. Обратил внимание, что мячу очень нравится, когда его принимают на грудь.

* * *

- Я смотрю на любую лысину глазами профессионала.

- Вы парикмахер?

- Нет, я барабанщик.

* * *

Кому из иван-чая - чай, тому и из борщевика - борщ...

* * *

- Мой муж наутро после праздников выходит на балкон и там просто глубоко дышит в течение получаса. Заходит свежачком. Ни разу не подвело.

- Дура. У него там чекушка спрятана.

* * *

Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала.

* * *

- Моя жена никогда не находит у меня заначку.

- А где ты ее прячешь?

- В ее сумочке.

* * *

Два профессора ядерной физики сидят в ресторане и беседуют. Мимо их стола проходит красивая женщина с хорошей фигурой.

Оба ученых разом замолкают и смотрят на нее. Наконец, один из них восклицает:

- Надо же, как интересно сгруппировались атомы!

* * *

- А это строгая диета?

- Строгая. Я уже на пятый день ртом мух на лету ловила!

* * *

Крыса - капитану корабля:

- Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!

* * *

- У меня знакомая благодаря умным весам узнала, что муж ей изменяет.

- Это как?!

- Она к родителям уехала, а в это время весы ей на телефон прислали результат взвешивания чьих-то 59 кило.

* * *

- Здравствуйте, Циля, чем вы занимаетесь?

- Ну чем таки может заниматься порядочная, замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...