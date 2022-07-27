Анекдоты: Штирлиц всегда спал как убитый. Его даже пару раз обводили мелом

При советской власти пломбир был не только вкусным, но и полезным. Он заменял мясо, свежие овощи и югославские сапоги.
* * *
Утверждение, что нельзя быть культурным человеком, не прочитав Толстого, довольно спорно. Я знаю многих культурных людей, не читавших Толстого.
Например, Вольтер, Шекспир, Цицерон, Аристотель и многие-многие другие.
* * *
- Алло, морг? Это вы тут в заявке требуете десять новых холодильников?
- Да, мы.
- Они что у вас там - постоянно едят, что ли?
* * *
Когда из ЖЭКа спрашивают у меня, почему я жалуюсь на температуру в квартире, я говорю, что собака мерзнет ночью и приходит греться в постель. Когда они говорят, что это нормально, я добавляю, что порода собаки - хаски.
* * *
- Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана возите?
- Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где Москва и где Ташкент?
- Таш-кент. Ага, семь букв по вертикали. Спасибо, подходит!
* * *
Начал смотреть женский футбол. Обратил внимание, что мячу очень нравится, когда его принимают на грудь.
* * *
- Я смотрю на любую лысину глазами профессионала.
- Вы парикмахер?
- Нет, я барабанщик.
* * *
Кому из иван-чая - чай, тому и из борщевика - борщ...
* * *
- Мой муж наутро после праздников выходит на балкон и там просто глубоко дышит в течение получаса. Заходит свежачком. Ни разу не подвело.
- Дура. У него там чекушка спрятана.
* * *
Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала.
* * *
- Моя жена никогда не находит у меня заначку.
- А где ты ее прячешь?
- В ее сумочке.
* * *
Два профессора ядерной физики сидят в ресторане и беседуют. Мимо их стола проходит красивая женщина с хорошей фигурой.
Оба ученых разом замолкают и смотрят на нее. Наконец, один из них восклицает:
- Надо же, как интересно сгруппировались атомы!
* * *
- А это строгая диета?
- Строгая. Я уже на пятый день ртом мух на лету ловила!
* * *
Крыса - капитану корабля:
- Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!
* * *
- У меня знакомая благодаря умным весам узнала, что муж ей изменяет.
- Это как?!
- Она к родителям уехала, а в это время весы ей на телефон прислали результат взвешивания чьих-то 59 кило.
* * *
- Здравствуйте, Циля, чем вы занимаетесь?
- Ну чем таки может заниматься порядочная, замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...