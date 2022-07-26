В семье Стаса Пьехи случилось горе

Стас Пьеха, Эдита пьеха и Илона Броневицкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В семье Стаса Пьхи случилась трагедия. Бабушка певица Эдита Пьеха давно покинула сцену. Знаменитая артистка не появляется на публике и живет затворницей в деревне под Санкт-Петербургом. До недавнего времени обычной пенсионерке помогла верная домработница Нина Чувашова. Ее считали полноправным членом звездной семьи. Женщина долгие годы жила в доме знаменитости. Но на днях случилось несчастье.

Семья Стаса Пьехи переживает невосполнимую утрату, передает "КП-Петербург". Как сообщила мама певица Илона Броневицкая, умерла помощница Эдиты Пьехи, которая 30 лет жила подле звезды.

Нина Чувашов работала директором детдома, которому помогала Эдита Станиславовна. Женщины сдружились. Позже Чувашова переехала в дом к артистке, где стала помогать ей по хозяйству.

В последний раз помощница певицы выходила на связь в конце марта. Тогда ее как раз положили в больницу. "Меня готовят к операции", - только и вымолвила пенсионерка, не вдаваясь в подробности.

Сейчас с Пьехой осталась вторая помощница. Певица еле ходит, ее мучают нестерпимые боли. Несколько лет назад во время прогулки с собакой звезда травмировала ноги, из-за чего перенесла операцию на коленях.

Дочь и внуки из-за занятости крайне редко навещают знаменитую родственницу. "У нее воровали деньги, у нее нет никакого имущества, никаких накоплений и связей. Она всю себя посвятила профессии. Жалко, что так получилось, потому что человек ее масштаба должен был стать богатым, иметь какие-то бизнесы. А Эдита осталась со своим величием и воспоминаниями. Вот такой выбор она сделала", - сетовал Стас.

Сама Эдита Станиславовна называет себя обеспеченной, так как получает две пенсии: актерскую и шахтерскую. 45 тысяч рублей в месяц.