«Тату» получали за концерт всего 100 долларов: как выросли гонорары звезд за последние 20 лет

В те времена Лена Катина и Юля Волкова гастролировали по всему миру. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Во всем мире гонорары актеров зачастую объявляют еще до начала съемок, чтобы заинтриговать публику (так, вернувшийся в работу после скандальных судов с бывшей женой Джонни Депп уже получил аванс в $20 млн за съемки во французской картине «Фаворитка»). У нас эти цифры почему-то держат в секрете. Однако время идет, и тайное наконец становится явным.

«Бригада»: $3 тыс. за разбитое лицо

В 2002 году вышел сериал «Бригада». История про четырех друзей, ставших лидерами ОПГ, оказалась мегахитом. Каждый актер из квартета - Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков - стал суперзвездой. И до сих пор, спустя 20 лет, многие считают, что лучшие свои роли артисты исполнили именно там.

Порой Сергей Безруков возвращался вечером на спектакли после съемок с разбитым лицом (сцену битвы Белого и Мухи снимали восемь часов!). Однако супергонорарами за ленту никто из них похвастать не мог.

- Я в день сейчас получаю столько, сколько заработал тогда за все серии «Бригады», - признавался Майков. - За «Бригаду» я получил свой самый маленький гонорар - $3 тыс. Но тогда для меня они казались тремя миллионами (курс доллара тогда плавал вокруг отметки в 30 руб., то есть тогда актеру досталось около 90 тыс. рублей).

Кстати, Майков в интервью «КП» называл «Бригаду» «преступлением против страны», потому что насмотревшиеся сериала подростки начали буквально играть в Сашу Белого. Это огорчило и Сергея Безрукова, блестяще сыгравшего этого авторитета (прототипом персонажа называют Сергея «Сильвестра» Тимофеева, лидера ореховской ОПГ).

«Бумер»: $1,5 тыс. сразу, остальное - после триумфа

Владимир Вдовиченков после «Бригады» успешно вписался в новый криминальный квартет фильма «Бумер» Петра Буслова. Этот боевик, посвященный квартету бандитов, путешествующих на машине BMW 750iL, тоже имел дикий успех. Но тогда, в 2003 году, актер после премьеры не разбогател.

За роль в «Бумере» Владимир Вдовиченков получил целую сумку долларов. Фото: Кадр из фильма

- Я получил за съемки в «Бумере» $1,5 тыс., - признался Владимир. - Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в $1,5 тыc. Я переспросил: «За все?» Мне ответили: если не хочу сниматься, могу ехать домой. Разговор был короткий.

На эти деньги, чтобы был понятен порядок цифр, Вдовиченков сумел купить BMW-520 (сейчас цена на такую подержанную машину начинается от 1 млн руб.). После оглушительного триумфа «Бумера» продюсеры пришли к Владимиру в театр - уговаривать его сняться во второй части проекта.

- Из зала прямо на спектакле выбежал продюсер Сергей Члиянц, - рассказал Вдовиченков. - И кричит: «Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Эти бабки от меня»! И сумку протягивает, а там - $20 тыс.!

«t.A.T.u»: брали количеством

Женский дуэт «t.A.T.u» (Лена Катина и Юля Волкова) в нулевые взорвал чарты во многих странах - в Японии, например. Старшеклассниц заметил известнейший мировой бренд Universal Music, они бросили учебу и не вылезали из гастрольных туров. В эфире youtube-шоу «Осторожно: Собчак» Катина призналась, что окончила школу только благодаря директору, ведь с середины 11-го класса она уехала колесить по миру. Как оказалось, продюсер Иван Шаповалов не баловал девочек высокими гонорарами. Видимо, чтобы не испортить. Брали количеством.

- Мы давали по 30 - 35 концертов в месяц, - вспоминала Катина. - Иногда за вечер по 2 - 3 концерта работали. Сначала нам платили $100 за концерт. Потом мы пришли и сказали, что этого мало, и нам стали платить по $300. За счет количества концертов набегали огромные суммы.

«Ранетки»: гроши за аншлаги

Бывшая солистка мегапопулярной в нулевых девичьей группы «Ранетки» Женя Огурцова, разразившаяся недавно книгой пронзительных и местами жутких воспоминаний о пути к успеху (харассмент, скандалы, принуждение к оргиям и прочая жуть), вспомнила, что продюсеры отдавали участницам коллектива за аншлаговые стадионные концерты совсем не заоблачные суммы.

- Концерты - единственное, за что мы получали деньги, - объяснила певица в шоу «Детектор» («Пятница!»). - Размер гонорара зависел от заполняемости зала. За все существование группы мы (каждая из солисток) заработали около 6 млн руб. - это за десять лет. Сумма выплат за один концерт варьировалась от 30 до 100 тыс. руб.

Психолог и коуч Марк Бартон, проводивший интервью в шоу «Детектор», авторитетно назвал эти суммы копеечными.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А сколько артисты зарабатывают сейчас?

Актер Павел Деревянко (сериалы «Домашний арест», «Дылды», «Обратная сторона Луны», «Оттепель» и др.) за 12-часовой съемочный день может получать более 300 тыс. руб. То есть за проект, в котором 20 съемочных дней, артисту причитается 6 млн руб.

Что касается певцов, то топовые исполнители зарабатывают примерно столько же: так, за выступление на корпоративе рэперы Моргенштерн и Баста просят порядка $100 тыс. - те же 6 млн рублей.