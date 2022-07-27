Минобороны привлекло к реабилитации военнослужащих титулованных спортсменов

Призеры Паралимпийских игр провели в военном госпитале мастер-классы Фото: Минобороны РФ

В филиале «Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко» Министерства обороны России, спортсмены паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик.

Фото: Минобороны РФ

Для проведения мастер-классов на территории Главного военного клинического госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как велоспорт, фехтование, следж-хоккей, волейбол сидя, стрельба из лука и пулевая стрельба.

Фото: Минобороны РФ

В числе прибывших чемпионов серебряные призеры Паралимпийских игр по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, 2-кратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, серебряный призер чемпионата Европы по волейболу сидя Михаил Чарыков и серебряный призер Паралимпийских игр Анатолий Крупин, трёхкратный бронзовый призёр Чемпионата России по пулевой стрельбе Ирина Рязанова, бронзовый призер чемпионата России по велоспорту Андрей Евсиков, 2-кратная чемпионка мира по стрельбе из лука Татьяна Андриевская, а также тренера сборных команд России по представленным видам спорта.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Они показали получившим тяжелые ранения военнослужащим, каких результатов можно добиться в спорте.

С приветственным словом к военнослужащим обратился Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков: «Сегодня наши спортсмены и сотрудники Паралимпийского комитета России проведут мастер-классы, познакомят вас с паралимпийскими видами спорта и расскажут о нашем движении. Физическая культура и спорт являются одним из самых эффективных способов реабилитации и социальной адаптации людей. В нашей стране в сфере адаптивной физической культуры и спорта лучшие специалисты и современные методики, позволяющие добиться поставленных результатов. Уже сегодня некоторые из участников специальной военной операции успешно выступают на различных соревнованиях. Если кому-то из вас будет необходима консультация в выборе спортивной секции и вида спорта вы всегда можете обратиться к нам в комитет, где вам обязательно помогут».

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета России провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

Фото: Минобороны РФ

«В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей», - прокомментировали в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

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