Военная спецоперация на Украине 27 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года.

Украинская госкомпания "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатила держателям евробондов долги по облигациям, что означает дефолт компании. Уточняется, что правительство Украины "не предоставило должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций.

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали электронную петицию о возобновлении переговоров и необходимости подписания мирного договора с Россией. Как отметил автор петиции, возобновление переговоров необходимо для того, чтобы "прийти к мирному согласию" и чтобы "не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины".

Власти Украины намерены обратиться к Соединенным Штатам с просьбой предоставить Киеву "газовый ленд-лиз", сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он добавил, что это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.

К проведению военной спецоперации на Украине привлекается только часть Вооруженных сил России, заявили в минобороны РФ. Отмечается, что их численность вполне достаточна для реализации всех поставленных задач.