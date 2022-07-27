Вопрос дня: Какие школьные увлечения вам помогли? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог, экс-советник президента Ельцина:

- Я из семьи военнослужащего, прошел через семь школ - от Риги до Комсомольска-на-Амуре и заканчивая Киевом. В школе я увлекся историей и географией. И это во многом помогло мне определиться в профессии.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Учитель географии в киевской школе № 45 Надежда Владимировна Прохорова не только увлекла меня своим предметом, но и привила аналитическое мышление. Еще в школе я «заразился» настольным теннисом и прыжками с шестом. И когда поступал в МГУ, был уверен, что попаду в сборную университета по пинг-понгу. Но там и без меня оказалось полно мастеров, а вот шестовиков нашлось всего двое, и я за сборную МГУ выступал именно в этом виде спорта...

Роксана БАБАЯН, народная артистка России:

- Моя школа в Ташкенте была интернациональной школой жизни. А ташкентская среда подарила мне свои соки, которые потом давали возможность расти.

Семен АЛЬТОВ, сатирик, сценарист и режиссер:

- Я с 1-го по 4-й класс учился в базовой школе в переулке Джамбула. В стране было раздельное обучение девочек и мальчиков. Но вдруг его отменили, и вот тут мы слились. И то, что за 4 года ни одна из девочек не забеременела, это заслуга школы, наверное. Сдержанности она меня научила...

Екатерина СЕМЕНОВА, певица и актриса:

- Две школы - музыкальная и общеобразовательная - помогли мне определиться в жизни. Я не знала нот! Придя в музыкалку, все делала по слуху. И по сольфеджио у меня была вечная тройка, и в школьном аттестате стоял трояк по музыке, но всех своих учителей я с благодарностью вспоминаю.

Валерий КАТЫШЕВ, бывший мэр города Буй:

- Школьные уроки труда помогли мне освоить столярное и слесарное дело. И сегодня благодаря школе я многое могу сделать своими руками. Учитель труда был вопреки анекдотам не сильно пьющий - настоящий мужик, ветеран...

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