Стерегут ли боевые дельфины на самом деле Севастополь и Крымский мост

Экзотичная сенсация! «Россия разместила боевых дельфинов у входа в Севастопольскую бухту!». Фото: wikimedia.org

«Стой! Кто плывет?!»

Из Киева постоянно раздаются угрозы взорвать Крымский мост. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем телеинтервью сказал без обиняков: «Да, мы сделаем это, как только представится такая возможность». А тем временем другие ненавистники России с наслаждением публично перебирают варианты ударов по мосту.

После таких страшилок командованию Черноморского флота уже не раз приходилось успокаивать встревоженных обывателей. Мол, граждане, без паники: стратегический объект защищен с суши, с воздуха, с воды, из-под воды... Мост охраняют не только зенитные ракетные системы ПВО, авиация, корабли, погранслужба ФСБ и Рос-гвардия. Есть даже специальный отряд боевых пловцов.

А еще прошел «неофициальный слух», что за тем же мостом и всем Крымом присматривает из космоса один из наших спутников.

Кстати, не только наш, но и американский. Еще в начале спецоперации западные газеты опубликовали снимки из космоса, на которых хорошо видны две группы дельфинов у входа в бухту Севастополя.

Экзотичная сенсация! «Россия разместила боевых дельфинов у входа в Севастопольскую бухту!» Об этом взахлеб рассказывала американская The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. На них видны два загона для дельфинов. Действительно, с обеих сторон входа в бухту - главную базу Черноморского флота России.

На снимке американского спутника-шпиона хорошо видны загоны для дельфинов на входе в бухту Севастополя. Фото: СОЦСЕТИ

Военные эксперты США (из космической разведки) рассказали, что загоны появились там в феврале, примерно во время «вторжения в Украину». Американцы не были бы американцами, если бы не привязали сей факт к российской спецоперации. Ну и заключение: дельфинов можно использовать для противодействия диверсантам, которые могут под водой проникнуть в бухту и повредить корабли Черноморского флота.

Гроза турецкого флота

Как это часто бывает, западная пресса ломится в открытые двери и раздувает «сенсацию» там, где ее нет. В том числе и о «двух загонах». Еще в марте 2016 года Минобороны России объявило конкурс на закупку 5 дельфинов-афалин. Информация о тендере была размещена на портале госзакупок.

Стоимость одного животного оценивалась министерством в 350 тысяч рублей. Поставка должна была состояться до 1 августа того же года. Как следовало из документов, дельфины (2 самки и 3 самца) должны быть отправлены в Севастополь. Что и было сделано. Там же еще 6 лет назад и появились те самые два загона, о которых упомянула The Washington Post.

Впрочем, никакой сенсации не было и в том, что в Казачьей бухте в Крыму существует база подготовки боевых дельфинов. Это известно уже давно. Сенсацией оказалось другое: и в зарубежной (издание Washington Examiner), и в российской прессе (инфоцентр «Крымский мост») появились сообщения, что дельфины «кишат» уже и у Крымского моста. После этого пошли разговоры, что теперь боевые афалины служат часовыми не только у главной базы Черноморского флота, но и у керченской переправы.

Еще в Советском Союзе дельфинов обучали военному делу настоящим образом. Фото: Wojtek Laski/East News

Я позвонил в Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, который занимается изучением ихтиофауны и млекопитающих (в том числе и дельфинов) в водах региона.

Мне подтвердили, что еще с 2015 года сотрудники института занимаются наблюдениями за экосистемой в Керченском проливе, а также в Таманском и Динском заливах. И сообщили: дельфины в районе моста действительно есть и их много. До 600! Почему? Да потому что вокруг моста много рыбы.

- А есть ли среди них те, что натренированы охранять мост? - спросил я.

Мне ответили:

- Это не в нашей компетенции. С таким вопросом лучше обращайтесь к военным.

Я обратился в штаб Черноморского флота. Меня вежливо отшили:

- Вы же сами много раз писали в «Комсомолке» и говорили по Радио «КП», что есть такие военные вопросы, в которые не надо совать нос... А то, что посторонним можно знать, вам уже известно. Вы же были на флоте не так давно и знаете больше других.

Да, я был на Черноморском флоте. И узнал о боевых дельфинах много интересного. За исключением тех, которые якобы несут службу у Крымского моста. А на мой нахальный вопрос: «Они из того же, севастопольского, отряда?» - хитроглазые штабники уклончиво отвечали:

- Все может быть...

И переводили стрелки на другое: на то, что однажды турецкий адмирал в интервью стамбульской газете признал:

«Ну а что касается боевых дельфинов, то это очень серьезная угроза для нас. Полтора десятка таких хорошо обученных диверсантов могут в один день лишить Турцию половины подводного флота. Да-да, я не преувеличиваю»...

Когда же в прессу просочилась информация, что Черноморский флот проводит в океанариуме учения с участием боевых дельфинов, Минобороны это сразу и категорически опровергло: «Нет никакой необходимости готовить дельфинов в военных целях, так как пункты базирования флота в достаточной степени защищены противодиверсионными силами». Но это было 5 лет назад...

Наверное, так и положено отвечать слишком любопытным...

ИЗ ВОЕННОГО ДОСЬЕ «КП»

Какие еще животные служат в Российской армии?

В Российской армии существует 470-й Учебный центр служебного собаководства. Собак там готовят по двум специальностям: караульная и минно-разыскная служба. После 8 лет службы собаки «уходят на дембель», который на официальном языке называется выбраковкой по акту. Как правило, таких ветеранов забирает домой последний вожатый.

Фото: Виталий НЕВАР/ТАСС

В Карачаево-Черкесии, в отдельной 34-й мотострелковой (горной) бригаде, несут службу 80 лошадей карачаевской и монгольской породы. В подмосковном Алабине до сих пор сохранился кавалерийский полк - его чаще всего используют для киносъемок.

Фото: Виталий ТИМКОВ/ТАСС

Несколько лет назад для нужд Южного военного округа (СКВО) было закуплено 150 ослов. Им присвоили статус войсковых животных (это особое положение запрещает пускать их на мясо) и определили в специальные горно-вьючные подразделения. Согласно штатному расписанию на каждые 10 ослов положен один фельдшер, на каждую тройку - один вьюковожатый.

В дополнениях и изменениях к «Перечню № 2 техники, гужевого и вьючного транспорта, предоставляемых войскам, воинским формированиям и органам», требуется взять под строгий контроль всех лошадей (за исключением племенных), ослов (ишаков), верблюдов, ездовых оленей.

Фото: Shutterstock

Для охраны продуктовых складов от мышей и крыс в последние годы военными стали активно привлекаться коты и кошки.

Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

В некоторых отдаленных гарнизонах Крайнего Севера для перевозки личного состава и грузов используются олени, впряженные в сани.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Родом из СССР

Флотские историки рассказали мне, откуда на Черноморском флоте взялись боевые дельфины и что они реально могут. Во времена Советского Союза их подготовка была строго засекречена. И лишь после падения СССР тайны сверхсекретного центра в бухте Казачья во многом были разглашены. Даже севастопольские пацаны знали, что это войсковая часть №13132-К или «Площадка 75».

Дельфинов для океанариума отлавливали в открытом море из трех видов, обитающих здесь. Черноморские афалины, белухи и морские коты успешно находили торпеды, мины и другую затонувшую военно-морскую «амуницию». На испытательном полигоне у мыса Фиолент по команде тренера они ныряли на глубины до 120 метров. Облепленных датчиками, их сбрасывали в море на парашютах, а на малой высоте - с вертолетов.

Наиболее способным «курсантам» доверяли охрану подступов к акватории военно-морской базы Севастополя от подводных лазутчиков. С помощью уникальных природных гидролокаторов послушные животные должны были по шуму двигателя отличать свои корабли от вражеских, обнаруживать боевых пловцов или подлодки противника, бросаться им на перехват и обезвреживать. Их учили подрывать субмарины вместе с собой прикрепленным к брюху тротилом и закалывать диверсантов острой пикой, прикрепленной к носу. Или даже убивать врага «трехствольным подводным пистолетом».

В 1992 году, при дележке советского имущества Черноморского флота, военный океанариум и его обитатели достались Украине. Бедность центра подготовки подводных диверсантов однажды дошла до того, что часть животных начальство украинского флота вынуждено было передать в аренду Ирану, где их по крайней мере обещали хотя бы вовремя кормить.

А наиболее талантливые особи зарабатывали на пропитание и себе, и тренерам гастролями за рубежом. Стамбульская газета «Акшам» писала: «Уже третий месяц украинские боевые дельфины устраивают потрясающие шоу на воде, и каждый раз при полном аншлаге».

Во времена Украины севастопольское учреждение потеряло около 90% животных. На момент воссоединения Крыма с Россией в севастопольском учреждении осталось менее 10 дельфинов.

В 2014 году на базе океанариума была сформирована российская воинская часть. Военные снова закрыли территорию от посторонних и начали работы по восстановлению комплекса. Учреждение получает новое оборудование и возрождает научную базу.

В севастопольском военном дельфинарии с афалинами много лет работал бывший офицер морского спецназа Андрей Волков. Секреты новой программы подготовки боевых дельфинов севастополец крепко держал за зубами, зато охотно рассказывал о повадках своих подопечных.

По его словам, был случай, когда три боевых дельфина сбежали. Причиной был или весенний гон, когда самцы преследуют самку и не подчиняются командам инструкторов, или же сработал родственный инстинкт, когда дельфины, расслышав под водой зов гуляющей на свободе матери, рвутся к ней. А еще тренер рассказал, что такие «самоволки» боевых дельфинов случались и раньше. Но вволю нагулявшись на свободе, голодные животные обычно возвращались в севастопольские «казармы». А те трое во время учений ушли с концами.

При украинцах из крымского дельфинария сбежал самец Титан. Позже он не раз возвращался на севастопольскую базу, но в клеть так и не заплывал. Вернулся лишь весной 2014 года. Как шутят российские черноморцы, «по политическим мотивам»...

А ЧТО У НИХ?

Есть ли в других странах подобные программы подготовки боевых дельфинов? Да, есть. Например, в США. Там аналогичный центр существует с середины 1960-х годов. Создание нашего центра в Севастополе и было как раз ответом на этот американский проект.

Американцы создали базу в Сан-Диего в 1960 году и обучали дельфинов охранять свои корабли. И не только.

Обучение шло по нескольким направлениям: поиск и спасение (помощь водолазам при их работе), поиск мин и борьба с диверсантами. Когда об этом узнала советская разведка, и решено было сделать «ответный ход» в Севастополе.

В 1970-х годах американцы успешно использовали боевых дельфинов против пловцов и диверсантов во Вьетнаме. По некоторым данным, во Вьетнаме американцы с помощью боевых дельфинов уничтожили около 50 бойцов, которые хотели заминировать американские корабли. Наши спецы говорят: цифра, наверное, преувеличенная, но то, что они научили дельфинов работать против диверсантов, - правда.

Кстати, американцы до сих пор продолжают дрессировать дельфинов в рамках специальной программы ВМС по использованию морских млекопитающих в военных целях. На службе у Пентагона около 75 животных. Мы хорошо знаем, в каких загонах и где они тренируются. Но сенсации из этого не делаем...

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Афалина обозначит диверсанта

И все же я попытался расспросить у бывшего тренера боевых дельфинов, как (хотя бы теоретически!) афалины могут действовать при охране Крымского моста.

Алексей Волков ответил так:

- При приближении незваного гостя к опоре моста на расстояние ближе 100 метров срабатывает прикрепленная к дельфину сигнальная аппаратура. Одновременно срабатывают и датчики на опоре моста. Это сигнал к действиям афалины. Она приближается к диверсанту и выпрыгивает на поверхность воды, активно обозначая место его присутствия. Ну а тут уже включается наша надводная охрана.