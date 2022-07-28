Как простая девушка из Пензы стала первой леди Анголы

На семейном фото Татьяна Куканова (крайняя справа) с дочерью, самой богатой женщиной Африки Изабель, ее покойным мужем Синдики Доколо и внуком. Фото: СОЦСЕТИ

В начале июля в барселонской клинике скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший страной 38 лет - с 1979-го по 2017-й. Он во многом был типичным африканским политиком, но была у него необычная жена - жительница СССР Татьяна Куканова.

Студенческий брак

Чудесная сказка Татьяны началась в 1966 году, когда из родной Пензы она перебралась в Баку, где поступила в Азербайджанский институт нефти и химии, готовясь стать геологом. Но изучать недра у бойкой девушки (она, кстати, была чемпионкой своего города по шахматам) не получилось. В вузе Таня познакомилась с ярким студентом-африканцем. Парень был из Анголы, в то время еще португальской колонии.

Тогда, конечно, никто не знал, кем станет чернокожий парень, гулявший с Татьяной по бакинским улицам. Молодые просто любили друг друга, да так, что поженились в том же 1966 году. Супруги остались жить в Азербайджане, где в 1973 году у них родилась дочка Изабель, а дипломированный нефтяник продолжал учебу, изучая уже военное дело и иногда наведываясь домой, где налаживал связи с повстанцами.

Тем временем в 1974 году в Португалии случилась «революция гвоздик», и тут же колониальная империя Лиссабона начала разваливаться. В это неспокойное время душ Сантуш активно колесил по миру, представляя главную просоветскую силу в стране - партию МПЛА. А вскоре был избран членом ее политбюро. В 1975 году была провозглашена Народная Республика Ангола, к власти в которой пришли коммунисты, а министром иностранных дел стал наш герой.

Из Африки в Англию

Семья переехала в Анголу. Но родину мужа Татьяна невзлюбила - тяжелый климат, всевозможные заразы, тотальная бедность. Да еще вспыхнула долгая гражданская война. Времени на семью у душ Сантуша не хватало, и супруга с маленькой дочкой перебралась в Югославию. Но тут скончался первый президент страны Агостиньо Нето, и жребий править Анголой выпал душ Сантушу. Первая леди скрепя сердце засобиралась было обратно в нелюбимую Луанду. Но в ангольской политической верхушке да и в народе поднялся ропот: как у главы африканского государства может быть белая жена?

В итоге в 1980 году Жозе Эдуардо и Татьяна оформили официальный развод, тем более что до этого душ Сантуш был замечен в походах налево, от одного из которых у него родился внебрачный ребенок. Впоследствии президент женился еще дважды, имел в этих браках шестерых детей да еще несколько вновь нагулял на стороне, признав их своими. Вот только свою русскую жену и единственную дочку от нее ангольский лидер и не думал забывать.

В СССР Татьяна возвращаться не хотела. Но советское гражданство сохранила, оно после 1991 года перетекло в российское. Мама с дочерью перебрались в Лондон, где экс-супруг купил им апартаменты.

Изабель получила отличное образование в одном из лучших университетов Великобритании - Королевском колледже. Там она училась на инженера-электротехника. Но паять схемы девушке не пришлось, ее ждали более высокие материи. Еще во время учебы дочери на счета ее матери из Анголы потекли большие деньги, с лихвой перекрывавшие суммы, необходимые для проживания в Британии. Возможно, это были теневые доходы, которые капали в личную кубышку душ Сантуша. Впоследствии часть из них была переведена на имя дочери, составив ее стартовый капитал.

Многолетний ангольский властитель Жозе Эдуарду душ Сантуш всячески способствовал бизнесу дочери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Африканская принцесса»

Красавица Изабель благодаря своему отцу сразу развила бурную деятельность в бизнес-сообществе Анголы. Начав работать в компании, занимавшейся обустройством столицы Луанды, дочка президента в 1997 году начала свой собственный проект - открыла один из первых ночных клубов и ресторанов. А в 2001 году с ее участием была создана компания «Юнител» - первый и крупнейший оператор сотовой связи в Анголе. Естественно, всем начинаниям давал отмашку папа, к тому времени превратившийся в тривиального диктатора. Стоит ли удивляться, что бизнес дочери развивался без сучка и задоринки!

Летели годы. Из былой милой девушки Изабель превратилась в холеную бизнес-леди и к своим сорока годам освоила и бывшую метрополию Анголы - Португалию. В эту европейскую страну она вложила немало денег, купив крупные пакеты акций в местной компании, занимающейся телефонной связью и интернетом, а также в инвестиционном банке.

В самой Анголе стареющий отец продолжал помогать ей как мог: дочь занималась добычей алмазов, производством стройматериалов, банками, частными клиниками и розничной торговлей. Последнее, что душ Сантуш успел сделать для Изабель на своем президентском посту, - обеспечил избрание ее в 2016 году председателем совета директоров нефтегазового монополиста страны - корпорации «Сонангол», которая обеспечивала более 90% всех валютных поступлений страны.

Одно время Изабель считалась самой богатой женщиной Черного континента, ее состояние оценивалось более чем в 2 миллиарда долларов. Дама была в счастливом браке с конголезским магнатом Синдики Доколо, от которого родила троих детей. «Африканскую принцессу» принимали в высшем обществе, а сама она вращалась среди звезд шоу-бизнеса и элиты. Казалась, жизнь удалась! Однако вмешалась политика.

Падение королевы

В 2017 году новым президентом Анголы стал Жоау Лоренсу - соратник душ Сантуша и, как многие считали в то время, продолжатель его курса. Правда, уже через несколько месяцев правления Лоренсу выяснилось, что глава государства не намерен во всем следовать политике своего предшественника. Более того, он отменил принцип неприкосновенности в отношении членов политического клана душ Сантуша.

В результате уже в конце 2017 года новый президент уволил Изабель с ее поста в «Сонангол», а потом власти начали расследование в отношении дочери экс-президента, подозревая ее в коррупции и незаконном обогащении. В 2019 году суд Луанды наложил арест на банковские счета Изабель, ее мужа и еще одного бизнес-партнера, обвинив их в махинациях через «Сонангол» и «Содиам» (госкомпания по торговле бриллиантами). Обвинения более чем серьезные, ведь потери бюджета оцениваются в миллиард долларов!

Понять, на каком месте списка «Форбс» теперь находится Изабель, затруднительно. Сама же дама перебралась в Эмираты, видимо, надеясь переждать бурю в Дубае. А в 2020 году разразился скандал, известный под названием «Утечки из Луанды», когда журналистам стали доступны 715 тысяч документов, из которых следовало, что «Африканская принцесса» активно использовала высокий статус своего отца, чтобы вести успешный бизнес в Анголе и Португалии, а после увольнения из «Сонангола» вывела в ОАЭ через подконтрольные фирмы 100 миллионов долларов.

Сильным потрясением для нее стала гибель мужа в 2020 году во время дайвинга в Дубае. Однако россиянка (она, как и мать, сохранила наше гражданство) не сдается и, возможно, еще покажет себя.

Сама Татьяна Куканова, которой сейчас уже далеко за 70, на фоне дочери почти незаметна. Совместно с Изабель она владеет зарегистрированной в Гибралтаре компанией Trans Africa Investment Services, занимающейся алмазным бизнесом.

Иногда прилетает в Дубай - навестить дочь и внуков. Незадолго до смерти своего экс-мужа приезжала попрощаться с ним в Барселону.

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Кто еще из наших соотечественниц стали женами иностранных лидеров

Одной из самых известных «президентских супруг» из России стала Фаина Вахрева, которая вышла замуж за президента Тайваня Цзян Цзинго. Цзян был сыном самого Чан Кайши - главного противника Мао Цзэдуна и человека, который правил Тайванем 15 лет. Но до всех этих разногласий с коммунистами Чан отправил своего отпрыска учиться и работать в СССР, где тот и познакомился со своей супругой, родившей ему впоследствии четверых детей. Вахрева взяла себе китайское имя Цзян Фанлян.

Не менее примечательная история Анастасии Филатовой, сочетавшейся браком с Юмжагийном Цеденбалом - генсеком Монгольской народно-революционной партии, председателем совета министров и главой президиума Великого народного хурала Монголии. Его брак с Филатовой многими в Монголии рассматривался как привязка перспективного партийного функционера к СССР, а саму супругу называли чуть ли не агентом Кремля. Впрочем, сейчас роль Анастасии Филатовой в азиатской стране пересматривают, и многие говорят, что русская жена лидера смогла многим помочь в обустройстве и развитии Монголии.

А вот Феодора Корнилова из Якутии была замужем за лидером более близкой к европейской части России стране - Венгрии. Первый секретарь Венгерской партии трудящихся и премьер-министр Матьяш Ракоши, отстраненный от власти из-за желания СССР заменить его на более мягкого политика, познакомился с супругой перед войной. Жена была с ним всю жизнь и даже поехала в изгнание в Киргизию, как настоящая декабристка.