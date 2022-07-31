Звездные бюсты: Семенович называет грудь своей кормилицей, а Собчак гордится «минус первым» номером

Анна Семенович. Фото: СОЦСЕТИ

Что греха таить, зачастую внешность актрис интересует публику больше, чем их карьера. Особое внимание приковано к бюстам знаменитых красоток. В соцсетях поклонники горячо обсуждают формы знаменитостей, споря: свои или силикон? Попробуем и мы посравнивать параметры знаменитых артисток и телеведущих. Тем более что они и сами любят себя демонстрировать.

Ах, этот Анин шестой размер!

Пальму первенства по обсуждению прелестей многие годы держит Анна Семенович, грудью проложившая себе дорогу в шоу-бизнесе.

«Грудь - моя кормилица и главная конкурентка, - писала Анна в соцсетях. - Чего я только в жизни не делала: медали на льду для страны зарабатывала, в группе популярной пела, телевизионные программы веду, в кино снимаюсь, песни-клипы записываю. А все внимание все равно ей достается! Я даже ревную к ее многолетней славе. Такое впечатление, что пышная грудь в нашей стране только у меня есть».

Много лет подряд СМИ писали, что Семенович увеличивала размер груди, хотя сама певица утверждает обратное. И говорит, что носить такую тяжесть нелегко: у нее сильно устает спина.

- Грудь своя, и у меня есть в кого быть такой (певица имеет в виду маму. - Ред.). Есть диагноз, который называется гигантомастия. Это грудь шестого, седьмого, восьмого, девятого и далее размеров. Каждая грудь весит больше чем 2,5 килограмма. У меня гигантомастия, - однажды сообщила Семенович.

Чехова мечтает уменьшить объемы

Телеведущая Анфиса Чехова так часто рекламировала свою грудь, что после Семенович она, несомненно, занимает второе место на пьедестале самых раскрученных бюстов шоу-бизнеса. У Анфисы не рекордная, но почетная «четверка». Есть что показать и пообсуждать. Хотя сама Чехова признается, что не рада таким объемам.

Анфиса Чехова. Фото: СОЦСЕТИ

- Я всю жизнь говорила, что, если бы была моя воля, я бы грудь уменьшила, - призналась как-то Чехова. - Я не понимаю женщин, которые ее увеличивают. Большая грудь причиняет массу неудобств.

От пятого до четвертого: Седокова, Кошкина, Дубцова

Анна Седокова. Фото: СОЦСЕТИ

В затылок Семенович и Чеховой «дышат» сразу несколько обладательниц шикарных бюстов. Аппетитной мужчины считают певицу Анну Седокову. При росте в 172 см экс-«ВИА Гра» является обладательницей пятого размера груди (разумеется, силиконовой).

Яна Кошкина. Фото: СОЦСЕТИ

Роскошный бюст четвертого размера при тонкой талии - у актрисы и телеведущей Яны Кошкиной. При росте 174 см и весе 60 кг размеры ее фигуры: 95 - 59 - 89 см.

Ирина Дубцова. Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Дубцова увеличила бюст до «четверки» с помощью силикона. Правда, недавно певица решила уменьшить свои прелести - призналась, что устала носить на себе такую тяжесть.

На «троечку»: Ивлеева и Лопырева

Настя Ивлева. Фото: СОЦСЕТИ

Самый распространенный размер - «троечка» - у наших звезд у Аллы Пугачевой, Насти Ивлеевой, Марии Кожевниковой, Дарьи Пынзарь, Алики Смеховой, Елены Подкаминской. Модель Виктория Лопырева часто выставляет напоказ свою «тройку», хотя, поговаривают, без коррекции дело не обошлось.

Виктория Лопырева. Фото: СОЦСЕТИ

Прекрасные «двоечницы»: Водянова и Асмус

Наталья Водянова. Фото: PLANET PHOTOS/globallookpress.com

Супермодель Наталья Водянова доказала, что и со скромной грудью второго размера можно иметь всемирный успех и выйти замуж за миллионера. А мама четверых детей Екатерина Климова, имея второй размер груди, потрясает поклонников стройной фигурой. У актрисы Оксаны Фандеры тоже второй номер. Актриса весит меньше 60 кг при довольно высоком росте - 171 см. Оксана считает, что изящные формы помогают поддерживать упражнения тибетских монахов. Размер номер два также у Ксении Бородиной, Оксаны Федоровой, Анны Чиповской, Ольги Кабо, Кристины Асмус, Олеси Судзиловской, певицы Алсу.

Кристина Асмус. Фото: СОЦСЕТИ

Бузова: скромный первый, зато свой!

Звездные девушки научились принимать данное от природы спокойно и не стесняются показать и маленькую грудь. Вечный раздражитель публики Ольга Бузова с гордостью выставляет напоказ свой крепкий первый номер.

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить: а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, - написала как-то Ольга в соцсетях. - Сразу после развода я мучилась комплексами. В браке муж постоянно попрекал меня маленькой грудью, говорил: «Было бы классно, если бы ты сделала сиськи!» Я только потом поняла: если мужчина заставляет тебя ложиться под нож, от него надо бежать.

Ксения не хочет быть «бабой на чайник»

Ксения Собчак как-то пошутила, что у нее не первый, а «минус первый» размер бюста. При этом своими размерами телеведущая вполне довольна.

Ксения Собчак. Фото: СОЦСЕТИ

- Ненавижу огромную грудь у женщин, мне кажется это некрасивым, - как-то заявила Ксения. Она считает, что большие формы прибавляют возраст, делая женщину этакой матроной, «бабой на чайник».

Актриса Наталья Рудова также признавалась, что ее устраивает ее небольшой размер груди, которую она не прячет. Светлана Ходченкова была пышечкой, когда снялась в фильме Говорухина «Благословите женщину», но ради современной моды сильно похудела. Грудь у нее первого размера, и ей это нравится, как и миллионам ее поклонников. При росте 179 см и весе 63 кг Светлана имеет параметры 79 - 60 - 86 см.

Волочкова обнажилась перед полицейскими

Возвращаясь с Мальдив, Анастасия показала свои прелести службе досмотра в аэропорту. Фото: Baza/YouTube

Анастасия Волочкова. Фото: СОЦСЕТИ

Балерина Анастасия Волочкова - известная любительница загорать на Мальдивах топлес. Эксперты уверены, что в свое время она увеличила грудь до четвертого размера. И отмечают, что у балерины довольно широкая грудная клетка, поэтому бюст смотрится немного «приунывшим». Правда, сама Настя так не считает. Как-то 46-летняя Волочкова даже показала грудь полицейским. Балерина решила, что ее слишком пристрастно досматривают в аэропорту, и обнажилась в знак протеста.