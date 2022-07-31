Судьбы юных звезд советского кино: Буратино сел в кресло режиссера, а Санька-вор стал программистом

Буратино любила вся страна. Фото: Кадр из фильма

Им удалось пройти многотысячные кастинги, получить заветные роли, сделавшие их знаменитыми. О такой судьбе мечтают многие. Но что происходит с детьми-актерами после окончания съемок? О том, что стало с Алексеем Фомкиным, братьями Торсуевыми, Федей Стуковым, мы писали уже не раз. Сейчас расскажем о судьбе других повзрослевших актеров.

Дима Иосифов связался с «Диверсантами»

Диме Иосифову, сыгравшему Буратино, уже 56 лет. Но только посмотришь на его глаза, сразу узнаешь: это же тот самый деревянный мальчишка! Хотя сначала обаятельный девятилетний парень пробовался на роль Арлекина. Ему даже костюм сшили с бубенчиками. Но потом комиссия, так и не найдя подходящего претендента на Буратино, утвердила его на главную роль.

После громкой премьеры фильма талант юного актера также был востребован. Диму стали приглашать в самые разные картины. Он сыграл роли в фильмах «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», «Капитан Соври-голова»… После окончания школы Иосифов поступил во ВГИК, где учился у Алексея Баталова. Вместе с актерским мастерством Дима постигал и режиссерское.

Дмитрий Иосифов. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне нравились студийные запахи. Заходишь из обычного коридора через тяжеленные двери, а там в свете дежурных ламп - поляна Мальвины, чулан с пауками, каморка папы Карло, за дверью которой двухметровый деревянный механизм часов, и все это крутилось, двигалось, работало... Вот тогда я и влюбился в процесс создания кино! Это было так непохоже на всю мою предыдущую жизнь, - вспоминал Дмитрий в одном из интервью.

Кстати, получал за свой труд Иосифов весьма приличные деньги. Леонид Нечаев выбил для него персональную ставку - 600 рублей за весь съемочный период. Плюс постановочные - 600 рублей. К слову, это была самая большая сумма в группе.

Режиссерская стезя показалась Иосифову более привлекательной, хотя Дмитрий Владимирович и до сих пор в актерской обойме. Последняя картина с его участием вышла год назад. Сам Иосифов снял уже 10 фильмов, среди них: «Убойная сила», «Диверсант. Крым», «Екатерина. Взлет», «Елизавета». У Дмитрия трое детей, старшему из которых, Андрею, 35 лет, и он тоже связан с кино.

Пеппилотта - талант из подворотни

В СССР каждый ребенок мечтал быть похожим на Пеппи Длинныйчулок. Она путешествовала по всему миру, и у нее была лошадь, море фантазий и настоящая свобода! В 1984-м Светлана Ступак, сыгравшая роль озорной девчонки, стала звездой. Но, оказалось, дальше судьба для нее приготовила одни лишь испытания.

На Пеппи Длинныйчулок каждый мечтает быть похожим. Фото: Кадр из фильма

С 8 лет Света увлекалась акробатикой и посещала цирковую студию при Доме культуры. Как раз там ее и заметила ассистент режиссера. Однако комиссия не сразу разглядела в ней Пеппилотту. Ступак было уже 13, тогда как в книжке Астрид Линдгрен Пеппи всего 9. Но на пробах девочка влюбила в себя всю группу! Энергия била из нее через край, она ходила колесом, прыгала и в точности выполняла то, что от нее требовали.

«Света отчаянная, неугомонная заводила. Откуда такие берутся? Из подворотни! Мать целыми днями на работе, отца нет. С утра до ночи болтается во дворе, в школе редкая гостья, дневник завален колами и двойками», - рассказывала об актрисе режиссер Маргарита Микаэлян.

Светлана Ступак. Фото: PHOTOXPRESS

Позже в фильмографии Ступак было еще две картины - «Я за тебя отвечаю» и «Право любить». И всё. В 90-е ей предлагали играть проституток, подруг бандитов, но ей это было неинтересно. От безденежья, безнадеги Светлана начала прикладываться к бутылке. К тому же ее семья жила с семьей брата, и это не делало ее жизнь лучше и спокойнее. И даже этот угол у нее пытались отобрать бандиты. Начались бесконечные суды, нервотрепки. Говорят, это вконец подорвало здоровье Ступак, и в 2018-м Пеппи умерла.

«Вор» переехал в Америку

Маленькому Мише даже вручили «детский Оскар» - Young Artist Awards. Фото: Кадр из фильма

После съемок в картине «Вор» с Владимиром Машковым Мишу Филипчука, сыгравшего главную роль, казалось, ждала блистательная кинокарьера. Ему даже вручили «детский Оскар» - Young Artist Awards. Действительно, его четыре раза приглашали на съемки, и он принимал предложения. Но связывать свою жизнь с кино Филипчук не захотел.

Михаил Филипчук. Фото: vk.com

Михаил окончил школу с золотой медалью, затем поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей и прикладной физики. Получив диплом, Миша стал бизнес-консультантом, а потом решил переехать в США. Он живет и работает программным инженером в Сан-Франциско. Филипчуку 33 года. Он путешествует, живет другой жизнью и не очень-то любит, когда вспоминают его актерскую карьеру.

«Сестра» написала роман

Фильм «Сестры» отметил уже не один юбилей. Фото: Кадр из фильма

Фильм «Сестры», снятый Сергеем Бодровым-младшим, в прошлом году отметил юбилей - 20 лет. В этой картине сыграли две обаятельные девчушки - Оксана Акиньшина и Екатерина Горина. Оксана стала знаменитой актрисой, а вот Катя, как принято говорить в таких случаях, исчезла с радаров киноманов. 24 июня «сестра» Акиньшиной отметила 30-летие.

Екатерина Горина.

Тогда, в 2001-м, Екатерина Горина жила рядом с «Ленфильмом» и в принципе могла бы сыграть в какой-то другой картине гораздо раньше. Однако актерская стезя ее совсем не привлекала. В кино Катя попала по настоянию бабушки. Кастинг юных актрис проводил сам Сергей Бодров. Катя ехала с бабушкой с дачи, и та уговорила ее зайти попробоваться. Бодров, просматривавший в день 300 (!) девочек, сделал выбор в ее пользу. Но съемка могла не состояться: строптивая Катя назвала чужие данные, и, чтобы найти ее, ассистентам режиссера пришлось потрудиться. В актерской карьере Гориной было еще несколько эпизодических ролей. Но становиться актрисой она так и не захотела. Катя стала изучать иврит и арабскую филологию. А еще работала официанткой в кафе, где ее многие узнавали, занималась журналистикой и писательским ремеслом. И даже выпустила «Воздухоплавательный парк» - роман о конкуренции, любви, журналистике и кино на фоне цветущих московских нулевых. Недавно Катя мелькнула в клипе «90» певицы Монеточки.

Разная судьба Денисов

Дениска Кораблев из «По секрету всему свету» сделала Владимира Станкевича по-настоящему знаменитым. Фото: Кадр из фильма

По-настоящему знаменитым Владимира Станкевича сделала картина «По секрету всему свету», где он сыграл Дениску Кораблева. Сниматься же мальчик начал с шести лет.

Родился Владимир Владимирович в Минске, в семье писателя. Сейчас ему 56 лет.

Станкевич сызмальства был личностью творческой. С пяти лет писал стихи, выступал в концертах, на конкурсах. Дениска Кораблев - не единственная роль в кино. Были еще фильмы: «Мы - хлопцы живучие», «Алые погоны», «Судьба барабанщика», «Призывники», «Сад».

Владимир Станкевич. Фото: vk.com

До того как рухнула киноиндустрия Советского Союза, в творческом багаже актера было чуть меньше трех десятков ролей.

Володя получил два высших образования - окончил иняз и театральный. В 90-х, когда съемок почти не было, стал выступать на эстраде и увлекся музыкой. У Станкевича появилась даже собственная группа. Сегодня у Дениски еще более широкий круг интересов: он шоумен, автор песен, режиссер и актер. Владимир продюсирует певицу Анжелику Ютт, с которой уже более двух десятков лет состоит в браке. У супругов есть взрослая дочь. Увы, с творчеством она не связана, работает с недвижимостью. У артиста также есть сын от первого брака.

Дениска Кораблев из картины «Где это видано, где это слыхано». Фото: Кадр из фильма

А вот жизнь Сергея Крупеникова, также сыгравшего Дениску Кораблева, но уже в картине «Где это видано, где это слыхано», оборвалась в самом расцвете. Крупеников сыграл также в фильме «Волшебный голос Джельсомино» и в нескольких других, а потом решил уйти из кино. Он окончил технологический институт, женился. В браке родился сын. Сергей основал свою фирму и был, кажется, абсолютно счастлив. Погубила его страсть к велосипедам. На двухколесных железных коней он тратил немало денег и времени. Однажды отправился на велопрогулку в сумерках. На дороге внезапно возник мотоциклист и врезался в Крупеникова. Лихач скрылся, а Сергея спасти не удалось.