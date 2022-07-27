Минобороны России строит новый магистральный водопровод в ЛНР

В Луганской и Донецкой Народных Республиках вовсю уже идет восстановление социальной инфраструктуры.

В Луганской и Донецкой Народных Республиках вовсю уже идет восстановление социальной инфраструктуры. Никто уже не сомневается, что через несколько лет на Донбассе будет не хуже, чем в той же Чеченской республике. Ведь темп взят очень солидный.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству нового магистрального водопровода в Луганской Народной Республике.

Альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из г.Молодогвардейск в г.Ровеньки в ЛНР», - сообщают в Минобороны России.

В облете строительного участка водопровода в составе рабочей группы Минобороны принял участие замминистра обороны России Тимур Иванов. Он отметил, что сдача нового гидротехнического комплекса запланирована на октябрь 2022 года.

«Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет», - отметил замминистра.

Стройке мешают лишь опасные сюрпризы: прежде чем военные специалисты вышли на площадку саперами было проведено сплошное разминирование местности. На более чем 45 тысяч Га, найдено и обезврежено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов.

Отметим, что ранее, строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой народной республики. Протяженность водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила 21,5 километров. Вместе с тем, всего было проложено 4 линии труб, в результате чего их общая протяженность составила более 90 километров. А новая водная артерия обеспечила пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР.

«Для наполнения системы водой установлены в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составила 100 000 кубометров в сутки», - сообщили в военно ведомстве.

Во время рабочей поездки замминистра обороны России Тимур Иванов вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником посетили площадку строительства в Луганске, где венные строители возводят новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 000 метров квадратных на 200 мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска. Работы ведутся с опережением графика.

Также до конца 2022 года Минобороны России сдаст новый жилой микрорайон в Мариуполе. С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тыс. квартир.

«Первые две многоэтажки будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года к 1 сентября. В дальнейшем, в рамках второй очереди строительства, помимо жилых домов военные специалисты возведут 5 детских садов, две школы и физкультурно-оздоровительный комплекс», - обрадовал жителей Тимур Иванов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России сообщили, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию Мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике.

В настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 метров, уже установлен один из четырех пилонов, выполняется благоустройство территории. Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из числа студенческих отрядов из разных регионов России.

«На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам». Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на- Дону», - сообщили Минобороны России.

Завершить реконструкцию памятника планируется в августе 2022 года, менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.

СПРАВКА «КП»

Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.