Сергей Безруков нашел способ вернуть жителей Донбасса от войны к миру

Сергей Безруков будет преподавать для студентов Донбасса Фото: Иван МАКЕЕВ

Ректор всероссийского института кинематографии Владимир Малышев предложил Сергею Безрукову набрать свой курс, и тот, не колеблясь, согласился, несмотря на занятость в кино и в театре. Вместе они придумали создать специальный, полностью бюджетный очный курс в филиале ВГИКа в Ростове-на-Дону.

С сентября народный артист будет разрываться между Москвой, где у него будут учиться 26 студентов, двое из которых из Мариуполя и Лисичанска, и Ростовом, где он набрал 18 абитуриентов, 12 из которых — из ЛДНР. Это его помощь жителям Донбасса.

- Давно думал, чем я, как актёр и режиссёр, могу помочь жителям Донбасса. Хотелось придумать что-то масштабное — что поможет внести вклад в будущее региона, дав импульс к мирной жизни, - написал актер в своем Телеграм-канале. - Набирая свой первый актёрский курс во ВГИК, был приятно удивлён, как много ярких и невероятно талантливых парней и девчонок приезжает именно с Донбасса. Тогда и захотелось набрать для них отдельный курс в Ростовском филиале. Чтобы, во-первых, помочь ребятам, половина жизни которых прошла на фоне военных действий, а во-вторых, подготовить новых молодых профессионалов, готовых развивать культуру родного региона.

Безруков уверен: сегодня на фоне западных санкций и отмены русской культуры особенно важно вырастить артистов, которые будут знать, что такое русский психологический театр. Во время творческого конкурса абитуриенты из Украины и ЛДНР спрашивали его, можно ли исполнить песни на украинском языке. Это вызвало его искреннее удивление: в России любят украинские песни. Никто в голову не приходит отменять украинскую культуру.

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