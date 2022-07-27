Седокова рассказала о проблемах в браке с молодым мужем: «Последние два года были очень сложными для нашей семьи»

Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой. Фото: соцсети.

Анна Седокова всегда была предельно откровенна с поклонниками. Певица делится подробностями личной жизни и часто рассказывает об отношениях с мужем и детьми. 39-летняя певица признается, что ее брак с 30-летним баскетболистом Янисом Тимой нельзя назвать идеальным. Артистка вновь призналась, что у них с мужем есть проблемы. Им пришлось столкнуться с потерями и вместе пережить тяжелые времена.

- Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок... Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор, - рассказала Седокова интервью «Hello!».

Сейчас Анна живет в США, куда она переехала вслед за мужем. Долгое время бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» не мог устроиться ни в одну команду. В январе стало известно, что он подписал контракт с «Лэйклэнд Мэджик», фарм-клубом «Орландо» в G-Лиге. У Седоковой трое детей - дочери Алина, Моника и сын Гектор. Артистка говорит что сейчас, когда она больше не гастролирует, она чувствует себя по-настоящему счастливой и посвящает все свое время детям.

- Эти месяцы я посвятила своей семье и детям. Для меня безумно важно быть рядом с ними, поддерживать, обретать в себе новые грани женственности и женского счастья, с которым у меня всегда были сложноватые отношения. Сейчас, когда мой муж тренируется в Майями и готовится к следующему году, я хочу быть рядом с ним. Каждый день я просыпаюсь дома и знаю, что мне не надо спешить на самолет в пять утра и улетать на гастроли, я могу быть с сыном, для которого нормально, что мама дома. Я готовлю ему, мы разговариваем, я вижу, как он растет, - говорит артистка.

Сейчас Анна и Янис живут в США. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Седокова жалеет, что в свое время недодала материнской любви старшей дочери.

- Моя старшая дочь Алина, увы, была этого лишена. Она уже взрослая, у нее своя жизнь. Ей 18 лет, почти все это время я недодавала ей любви, посвящала себя работе и творчеству, зарабатыванию и содержанию детей. Сейчас у меня есть возможность быть с Моникой и было бы странно, если бы я сейчас гастролировала, а не проводила время с ней. Мы наслаждаемся каждой секундой вместе: я делаю ей макияж, чему-то учу, делюсь простыми женскими секретами, слушаю ее рассказы, - поделилась экс-«ВИА Гра».