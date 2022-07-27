Настя Ивлева пожалела, что после поцелуя с Басковым у нее не родились дети

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева призналась: она жалеет, что у нее нет детей. Тему материнства телеведущая затронула в беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной, посетившей музыкальный фестиваль VK Fest.

- Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым! – заявила Ивлеева.

В ответ на это Чекалина, будучи молодой мамой, пошутила: для рождения ребенка одних поцелуев мало.

Горячий поцелуй Ивлеевой с Николаем Басковым стал одним из самых обсуждаемых событий музыкального фестиваля VK Fest. Видеоролик с шокированной Ивлеевой разошелся по соцсетям с подписью: «Пранк, вышедший из-под контроля».

Возможно, виной тому, что Настя так и не завела новых отношений, семью и детей, стало то, что она никак не может забыть бывшего мужа. Ивлеева и рэпер Элджей расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Ходили слухи, что блогерша и музыкант решили снова сойтись. А на днях Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя артиста) вместе отметили годовщину свадьбы.

Об их встрече Ивлеева рассказала в своем новом влоге на YouTube. «Седлай мужа», — говорит музыкант в кадре, а затем несет экс-супругу на руках. Сама Настя объяснила, что они с Элджеем «не чужие друг другу люди» и периодически проводят время вместе.

Бывших возлюбленных то и дело замечают вдвоем в одних и тех же местах. Недавно, например, поклонники обнаружили автомобили Элджея и Ивлеевой возле дома в московском районе Хамовники, где они проживали во время брака.

Неизвестно, как рэпер относится к очередному проекту своей бывшей возлюбленной. В мае стартует телешоу, где Настя будет искать себе нового мужа. За благосклонность блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити. Попытать счастья звезда решила в новой программе «Сердце Ивлеевой».