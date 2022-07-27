Норвежские проститутки стали выдавать себя за украинок

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Тысячи иностранок, в основном из стран Восточной Европы, работают в норвежских борделях.

Полиция обнаружила, что в последние месяцы многие из них рекламируют себя как украинок, реализуя, таким образом, новую схему по привлечению клиентов, сообщает NRK.

Мужчины, которых уверяют, что жрицы любви являются беженками из Украины, чаще останавливают на таких дамочках свой выбор и платят им больше, чем обычно, цинично совмещая удовольствие с жалостью.

Сексологи объясняют успех такой схемы тем, что клиент оправдывает свой стыдный поступок, связанный с обменом секса на деньги, тем, что он проявляет заботу о попавшей в непростую жизненную ситуацию женщине.

При этом в той же Норвегии гражданки Украины составляют немалое число работниц секс-индустрии, многие из них прибыли в королевство задолго до начала спецоперации российских войск на Украине, но, воспользовавшись ситуацией, многие их них обратились к норвежским властям с требованием предоставить им легальный статус в стране.