На тротуаре, в кафе и даже на детской площадке: В США разрешили справлять нужду, где захочется

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Городок Каламазу в Мичигане – американская глубинка; новостями этот населенный пункт не балует СМИ годами.

Но вот теперь о Каламазу узнали во всем мире. И произошло это благодаря «революционному» решению городского совета, декриминализировавшего мочеиспускание и дефекацию в общественных местах. Проще говоря, справлять нужду большую и малую теперь в Каламазу может каждый где угодно и когда угодно – на улице, тротуаре, в кафе, на детской площадке. Также никаких наказаний не понесет тот, кто выкидывает в неположенном месте мусор.

Горожане и владельцы бизнесов недоумевают и пророчат городу «разрушительные последствия», передает NYP.

Свое решение в горсовете обосновали необходимостью «справедливых изменений» порядков.

Расплывчатое объяснение горожане прекрасно поняли: нужду в общественных местах чаще всего справляют наркоманы и бездомные, с которыми полицейские не хотят связываться. Штрафы нарушители не оплачивают, а суды ограничиваются предупреждениями.

Теперь домовладелец или менеджер кафе в Каламазу, увидевший, что кто-то, спустив штаны, уселся на корточках на тротуар, не может ничего сделать. И должен терпеть антисанитарию и попрание элементарных норм приличия во имя «справедливости».