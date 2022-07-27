Трамп заявил, что американская нация будет обречена с его уходом из политики

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп не упускает возможности воспользоваться любой ситуацией, чтобы отомстить демократам, которые сменили его в Белом доме. Благо, поводов нынешнее руководство США дает предостаточно.

В своем последнем выступлении на форуме в Вашингтоне Трамп намеренно сгущал краски, заявив, что под руководством Демократической партии «Америка катится в ад».

Также лидер республиканцев воззвал к патриотизму собравшихся и напомнил, что при нем все было по-другому.

– Американскую мечту порвали в клочья. Страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. США поставили на колени, – сказал экс-президент.

По мнению Трампа, США терпят одно унижение за другим, права народа попраны, цены на топливо зашкаливают, инфляция неумолимо растет, а вот уважение к стране в мире, напротив, стремительно падает.

– Кто бы мог подумать, что это случится, – горестно сказал бывший, а возможно и будущий, глава Белого дома.

По мнению Трампа, миграционная политика демократов привела к тому, что страна буквально наводнена мигрантами, неумелое управление экономикой привело к энергетическому коллапсу, а провалы Байдена на международной арене вообще за гранью разумного.

О том, что Баден превращает США в нищую страну, Трамп говорит не впервые, например, выступая в марте перед сторонниками в городе Коммерс, он прямо назвал своего оппонента «убийцей американской мечты».

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты вполне могут повторить судьбу Советского Союза, стать еще одной Венесуэлой или Кубой, где «все потеряно». И именно поэтому он, Дональд Трамп, не может себе позволить уйти из политики.

– Если я не буду этого делать, наша нация обречена, – резюмировал экс-президент.