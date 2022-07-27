За два года на Украине репрессировали более 3 тысяч своих граждан

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Масштаб зачисток нелояльных украинцев карателями из Службы Безопасности Украины стал более-менее понятен после выступления уволенного Зеленским экс-руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина. В интервью Youtube-каналу этот персонаж отчитался об итогах своей работы за два последних года. По его словам, только подчиненные Дудина за это время "обезвредили" около двух Батальонных тактических групп (БТГ).

- Харьковское управление обезвредило где-то порядка, если переводить в уже привычный нам формат военных, то до двух БТГ вражеской агентуры. Может ли такими результатами кто-то похвастаться или, по крайней мере, сказать, что такое было осуществлено на другой территории Украины или в каких-то других подразделениях? – похвастался Дудин в эфире и продолжил, раскрыв уже конкретные цифры. - Из трех тысяч результатов, которые были, немногим более, 3200 – 3300, порядка тысячи – это работа харьковского управления.

Еще к собственным заслугам на посту, от которого его отставили, он считает массовую раздачу оружия населения в кратчайшие сроки: "Единственное управление, пожалуй, единственная структура во всей стране, которая 24 числа раздала оружие".

Оставим в стороне лирику про розданное оружие. Дудин дал гораздо более ценную информацию. Если верить ему, а не верить причин никаких нет, то за два последних года, то есть еще до всяких "агрессий" и "вторжений" на Украине "обезвредили" более трех тысяч трехсот собственных граждан, в подавляющем большинстве вина которых заключалась в том, что не кричали "ура!" и не бросали в воздух "чепчики" от переполнявшего их восторга. Это не количество "подозрительных", это число "обезвреженных". Подозрительных же явно было гораздо больше, потому что кого-то ведь приходилось и отпускать.

И это цифра на момент осуществления Дудиным своих служебных обязанностей, но ведь зачистки продолжаются и после того, как его уволил Зеленский, а это означает, что число репрессированных выросло и уже больше названного им числа.

И как тут не вспомнить того же главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, который признался западным журналистам, что видит "изменника" в каждом жителе города и области.

На Украине сейчас развернута, наверное, самая масштабная "охота на ведьм" на всей планете, подобная той, что во второй половине прошлого века устраивалась диктаторами латиноамериканских режимов, от рассказов о которых у нормального леденел разум от ужаса. А сколько украинцев было репрессировано за предшествующие последним двум годам шесть лет? Киев почему–то предпочитает не называть эти цифры. Еще раз – это не уголовники, это настоящие жертвы политических репрессий, устроенных Киевом, режимом Зеленского в своей стране. Некоторые из этих людей не просто сидят ни за что, а и были убиты. А убийцы гражданских активистов, в том числе, совершив их по заданию СБУ, спокойно ходят по улицам и даже, рисуясь героями и патриотами, раздают интервью.

Но никто в "цивилизованном мире" не обращает внимания на эти "досадные мелочи", предпочитая обсуждать и осуждать Россию.

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