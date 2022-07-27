Кандидатка на пост премьер-министра Великобритании довела телеведущую до потери сознания

Лиз Трасс может скоро возглавить правительство Великобритании. Фото: REUTERS

Теледебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании с участием экс-главы Минфина Риши Сунака и министра иностранных дел Лиз Трасс были прерваны грохотом, раздавшимся за кадром.

В этот момент Трасс разглагольствовала о российской военной спецоперации на Украине и, конечно же, пыталась заработать рейтинг на обсуждении действий российского президента Владимира Путина.

– Если он добьется успеха на Украине, то не остановится, - заявила дипломат. - Он бросит вызов свободе и демократии..., – успела сказать Трасс, и тут раздался грохот.

Глава МИД, которая увидела, что происходит, со словами «Боже мой!» покинула кадр. Зрителям же осталось смотреть на заставку.

Позже выяснилось, что во время выступления кандидатки в премьеры модератор дебатов Кейт Маккан потеряла сознание и упала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию со свойственной ей иронией.

– Ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер, – сказала Захарова.

Ведущий канала, транслировавшего теледебаты, заявил, что с Маккан уже все в порядке, но общение кандидатов в премьер-министры решено перенести.