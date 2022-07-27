Через воду, маникюр и от кроликов: как можно заразиться гепатитом

Под термином гепатит объединяют все воспалительные заболевания печени. Фото: Shutterstock

28 июля 1925 года родился Барух Самуэль Бламбер. В 1976 году он вместе с вирусологом Даниелом Карлтоном Гайдузеком получил Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита В и его многостороннее исследование в течение многих лет.

Видов вируса гепатита с середины прошлого века открыли еще несколько. Но, к сожалению, до сих пор не всегда вовремя удается их распознать и начать лечение. Чаще всего, в этом виноваты сами пациенты: многие не знают о своем заболевании и, соответственно, не лечатся.

Под термином гепатит объединяют все воспалительные заболевания печени. На сегодняшний день известны вирусы гепатита А, В, С, D, E, G, TTV. Особняком стоит новый детский гепатит неизвестной этиологии. Пока ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о причине этой патологии.

ТО, ЧТО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом мы поговорили с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врачом-инфекционистом Маргаритой Провоторовой.

- Чем же опасен гепатит?

- Гепатит – это воспалительный процесс клеток печени, который могут вызвать множество причин. Большинство тяжелых циррозов, а также рак печени - это результат заражения вирусами гепатита В, С, D. По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С умирает более миллиона человек. Но эти смерти можно было предотвратить. Сегодня уже возможно не только диагностировать заболевание на ранних стадиях, но и эффективно лечить вирусный гепатит С. Или защитить себя от вирусного гепатита В с помощью вакцины. Проблема в том, что далеко не все пациенты с вирусным гепатитом знают о своем заболевании и учтены в официальных данных.

- И, увы, мало кто знает о проявлении гепатита, кроме его внешнего проявления - «желтухи»...

- Да, действительно, самые распространенные признаки всех гепатитов в остром периоде — пожелтение кожи, склер глаз. В это же время, как правило, моча приобретает насыщенный темный цвет, напоминающий крепко заваренный чай, а стул, наоборот, обесцвечивается. Но есть и другие проявления.

Разберем основные виды, признаки и способы лечения многоликого гепатита.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ГЕПАТИТЫ

1. Гепатит А — болезнь грязных рук.

Путь передачи:

Фекально-оральный. То есть зараженный вирусов человек сходил в туалет, не вымыл руки и щедро начал оставлять вирусные частицы везде, чего касался. Так происходит заражение пищевых продуктов. Также вирус может содержаться в открытых источниках и водоемах – если вода была загрязнена фекалиями и не подвергалась обеззараживанию (это характерно не только для Африки, Индии, но и для России).

Симптомы:

Симптомы могут быть разными - от ОРВИ, кишечных проявления до астеновегетативных, то есть слабость, сонливость, раздражительность.

Лечение, прививка:

Специфического лечения против вирусного гепатита А не существует.

Но есть вакцина, которая не внесена в национальный календарь, поэтому не является обязательной для каждого. Узнать, болели вы ранее, можно по анализу крови на наличие антител IgG к вирусу гепатита А.

Осложнения, хроническое течение:

Осложнения бывают редко. В среднем, спустя три недели наступает выздоровление.

Но известны случаи, когда в течение очень короткого времени развивалась печеночная энцефалопатия и кома.

2. Гепатит В — самый заразный.

Путь передачи:

Каждый человек на протяжении жизни рискует заразиться вирусным гепатитом В. Для инфицирования достаточно контакта поврежденной кожи или слизистой оболочки с вирусом. Передается половым путем и через предметы, на которые попала кровь зараженного. А также через медицинский инструментарий, который был плохо обработан.

Известны случаи передачи гепатита В через... укус! Когда инфицированный ребенок укусил другого и заразил его через ранку.

Симптомы:

Инкубационный период - от 6 недель до 6 месяцев. В острый период многие пациенты жалуются на сильные боли в суставах, повышение температуры. Бывает слабость, головная боль, потеря аппетита, тошнота, боли в в правом подреберье. Длительность течения острого вирусного гепатита В составляет не более 6 месяцев.

Лечение, прививка:

Есть прививка. И это главная хорошая новость. Всех младенцев вакцинируют от гепатита В в первые 24 часа жизни. Но включена она в Нацкалендарь прививок не так давно.

Если вы не знаете, была ли у вас прививка, подскажет анализ крови на количественное определение антител к поверхностному антигену HbsAg. Он покажет, болели ли вы или уже были вакцинированы.

Полностью справиться с хроническим гепатитом нельзя: современные лекарственные препараты способны подавить размножение вируса, но не уничтожить его.

Осложнения, хроническое течение:

У 95% взрослых заболевание проходит самостоятельно, без осложнений, и формируется стойкий иммунитет.

Но если возникает хроническая форма, то запускается воспалительный процесс клеток, развивается цирроз. Возникает печеночная недостаточность. Примерно в 10% случаях развивается еще и рак печени. В таких случаях помочь может только пересадка, но, к сожалению, не всем успевают найти подходящего донора.

3. Гепатит С – основная причина заболевания печени.

Путь передачи:

Основной путь заражения вирусом гепатита С – повреждение кожи или слизистых острыми предметами (инструментами), которые были загрязнены кровью инфицированного человека и плохо обработаны. Это могут быть шприцы, которыми пользуется несколько человек, многоразовые инструменты для нанесения татуировок, пирсинга, маникюра и т.д.

Симптомы:

Инкубационный период — от двух недель до шести месяцев. В остром периоде, наряду с желтухой, может наблюдаться кожный зуд. Отмечается слабость, тошнота, снижение аппетита. Лишь у 20 -25% людей заболевание проходит самостоятельно с выздоровлением. У остальных перетекает в хроническую форму.

Лечение, прививка:

Вакцины нет. Но разработан высокоэффективный метод лечения: современные безинтерфероновые препараты обладают хорошей переносимостью, а выздоровление наступает через 12 недель. Однако, если не начать специфическую противовирусную терапию заболевание остается на всю жизнь.

Осложнения, хроническое течение:

Хроническая форма заболевания переходит в цирроз печени, фиброз или гепатоцеллюлярную карциному (рак печени), пациентам может потребоваться пересадка печени.

Средний возраст больного, у которого выявляют хронический вирусный гепатит С в России - 30-49 лет.

Увы, у гепатита С много генотипов и возможно повторное заражение другим типом после выздоровления. Поэтому важно регулярное обследование.

4. Гепатит D - спутник гепатита В.

Пути заражения:

Пути заражения, такие же как у гепатитов В и С. Но: вирус гепатита D не может самостоятельно проникнуть в клетки печени. Инфицирование возможно только в случае, если в организме уже присутствует вирус гепатита В.

Симптомы:

Все проявления гепатита В значительно усиливаются и переносятся тяжелее.

Лечение:

Вакцина от гепатита В работает и против этого «нахлебника». Также недавно появился эффективный противовирусный препарат от гепатита D.

Осложнения, хроническое течение:

У пациентов сочетание вирусов гепатита В и D приводит к более быстрому формированию цирроза и фиброза печени.

5. Гепатит Е — болезнь грязных водоемов.

Пути заражения:

Фекально-оральный: через зараженную воду и пищу. Вспышки связаны с нарушением санитарных норм. При этом вирус способен поражать не только человека, но и животных, например, кроликов, свиней, верблюдов.

Симптомы:

Инкубационный период длится от двух недель до двух месяцев. Болезнь проходит легко. Симптомы заболевания достаточно разнообразны: слабость, недомогание, дискомфорт в эпигастрии (в просторечии — «сосет под ложечкой»), возможен жидкий стул. В анализах наблюдается повышенный уровень ферментов АЛТ, АСТ, а также билирубина.

Лечение:

Вакцины против гепатита Е в России нет. Поэтому всегда соблюдайте меры профилактики. Не пейте воду из водоемов: родники, ручьи, пруды и другие источники, которые могут быть использованы для водопоя скота и являться местом обитания диких животных. При купании старайтесь не заглатывать воду.

Осложнения, хроническое течение:

Легко лечится и проходит без осложнений.

Исключение - беременные женщины: до 25% случаев заболевания осложняются печеночной недостаточностью и заканчиваются летальным исходом. А если заражение произошло в третьем триместре, смертельный риск достигает 40%.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. А и Е не вызывают цирроз.

У вируса гепатита А и Е путь передачи в корне отличается от гемоконтактных (то есть через кровь и телесные жидкости) вирусных гепатитов В и С. Энтеральные (передающиеся в основном с зараженной пищей) гепатиты А и Е не вызывают хронических форм поражения печени, не являются причиной ее цирроза или рака. После перенесенного заболевания остается устойчивый иммунитет.

2. С не передается через поцелуи.

Гепатит С не передается при поцелуях, объятиях, употреблении общей посуды. Кормить грудью инфицированной женщине не запрещено - количество вирусных частиц в молоке относительно небольшое. Кстати, как и в других биологических жидкостях: слюне, сперме, вагинальном секрете. То есть риск заражения гепатитом С половым путем очень небольшой. Инфицирование постоянных половых партнеров наступает не более, чем в 5% случаев. При кашле, чихании и разговоре гепатитом С тоже невозможно заразится.

3. Заражение гепатитом через донорскую кровь практически невозможно.

Хотя почти все виды гепатита передаются через кровь, но не стоит беспокоиться о переливании крови: вся донорская кровь проходит многократное чувствительное лабораторное тестирование. Только после этого пациенту проводят трансфузию. К тому же, доноры обязательно обследуются на маркеры вирусных гепатитов.

К сожалению, в XX веке многие случаи заражения вирусным гепатитом В и С были связаны именно с переливанием крови или хирургическим вмешательством. Поэтому, если вам или вашим близким делали операции или переливали кровь до 2000 годов, – будет полезно убедится в отсутствии заболевания и сдать кровь на маркеры вирусных гепатитов.

4. Вирус гепатита В переживает заморозку и кипячение.

Гепатит В гораздо устойчивее к различным факторам окружающей среды, чем вирус иммунодефицита человека и гепатит С. В крови при комнатной температуре он сохраняет вирусную активность до 3 месяцев, в высушенной плазме – до 25 лет. Вирус способен выдерживать кипячение до 30 мин, сухой жар до +160°С в течение часа. И остается активным даже при обработке 80% этиловым спиртом. На различных предметах гепатит B может сохраняться при комнатной температуре до нескольких недель. Это, например, пятна крови на любых поверхностях, лезвие бритвы, иглы. При повторном использовании зараженных инструментов без соответствующей обработки риск инфицирования увеличивается в разы.

Собственно, вирус гепатита А не менее стоек: при температуре 14-20 °С он сохраняет инфицирующие свойства на различных поверхностях в течение нескольких месяцев. Есть данные, что патоген активен в течение нескольких лет при температуре ниже -20°С и около месяца при температуре около 0-5 °С. Чтобы его уничтожить, нужно обрабатывать зараженный предмет при температуре кипения не менее 20 минут.

5. Когда сливаются два гепатита.

Инфицирование сразу двумя гепатитами называется коинфекцией вирусного гепатита B+D. В этом случае возможно развитие быстрого и массивного разрушения клеток печени - фульминантный гепатит.

Возможен вариант, когда инфицирование вирусом гепатита D происходит на фоне имеющегося гепатита В. Это называется суперинфекцией. Такой процесс значительно ухудшает состояние пациента, поскольку цирроз развивается примерно на 10 лет быстрее.

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