Минобороны демонстрирует «Малышку» в огненной карусели для украинских националистов

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«Разведка сообщила, что украинские националисты доставили на передний край обороны иностранную военную технику и вооружение. После того, как данные разведчиков были подтверждены техническими средствами подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). В точности своих комплексов расчеты не сомневаются. Все цели уничтожаются по координатам гарантированно, а разведка сообщает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», - комментируют кадры боевой работы дивизионов РСЗО «Смерч» в Минобороны России.

Расчеты РСЗО «Смерч» регулярно выводят из строя и уничтожают командные пункты ВСУ, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся в радиусе 40 километров.

«Стартовые позиции, склады с боезапасом, станции заправки и места для отдыха артиллеристы меняют в сутки по несколько раз, - рассказал журналистам командир батареи РСЗО «Смерч» Матвей. - Все зависит от оперативной обстановки. Если ВСУ доставили взамен уничтоженных очередные батареи ствольной или реактивной артиллерии, и они сорят боезапасом, пытаясь нащупать позиции российских «Смерчей», работает наша разведка. Получив новые координаты мы начинаем артиллерийскую карусель. На то, чтобы занять стартовую позицию, отработать, и покинуть ее военнослужащие тратят до 15 минут».

Командир батареи РСЗО «Смерч» Вячеслав говорит, что точность поражения РСЗО «Смерч» – стопроцентная.

Реактивщики батареи Вячеслава несколько месяцев назад уже награждались за свою работу государственными наградами. У Вячеслава – медаль «За Заслуги перед Отечеством». Офицер получил ее за то, что вместе с расчетом сравнял с землей укрепленный командный пункт противника.

За время спецоперации к РСЗО "Смерч", к своим машинам реактивщики привыкли настолько, что перестали относиться к ним, как неодушевленным.

«Установку, что попала на кадры расчет и особенно механик-водитель называют нежно – наша малышка. Ну, вес ее с полным боекомплектом 44 тонны. Весьма внушительная «Малышка». Тем ни менее артиллеристы уверены, что вот такое нежное отношение к своей установке это один из залогов ее успешной работы. Успешная работа «Смерчей» – это спасенные жизни российских военнослужащих на переднем крае. Это отбитые атаки диверсантов на конвои с гуманитаркой. Прижатая к земле, уничтоженная артиллерия ВСУ, которая не сможет в очередной раз открыть огонь по мирным поселкам и хуторам», - отмечают в Минобороны России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии вручил государственные награды спецназовцам Росгвардии, выполнившим задачи в ходе специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий М. и майор полиции Алексей Ш., медалью «За отвагу» – старший сержант Андрей Б.

Штурмовая группа под командованием полковника полиции Дмитрия М. на территории частного домового владения обнаружила тщательно замаскированные тайники украинских националистов, в которых находились гранатометы, противотанковые мины и боеприпасы в том числе иностранного производства.

Майор полиции Алексей Ш. в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружил базу националистов, с которой изъято вооружение и около 60 ящиков с боеприпасами, а также рабочая карта диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Через некоторое время по базе начался минометный обстрел. Майор полиции Алексей Ш. занял выгодную огневую позицию, под минометным огнем умело руководил действиями личного состава по отражению нападения противника, что позволило подразделению выполнить поставленную задачу без потерь. В составе этого же подразделения отличился старший сержант Андрей Б.

От имени жителей Белгородской области росгвардейцев поблагодарил глава региона Вячеслав Гладков.

«Люди чувствуют вашу защиту. Они понимают, что каждый из вас на своем месте и готов прийти на помощь, чтобы защитить каждого жителя», - сказал Вячеслав Гладков.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

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