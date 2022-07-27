В Польше владельцам кошек запретят выгуливать питомцев

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В Варшаве разгорелся скандал после того, как Польский научный институт ввел «Felis catus», научное название обыкновенной кошки, в национальную базу данных инвазивных видов животных. По мнению ученых, эти домашние питомцы оказывают вредное воздействие на биоразнообразие, учитывая количество птиц и млекопитающих, на которых они охотятся и убивают. Поэтому владельцам кошек планируют как минимум ограничивать время, которое их любимцы проводят на открытом воздухе в период размножения птиц.

Критериям включения кошки в число чужеродных инвазивных видов «кошка на 100% соответствует» - прокомментировал Войцех Соларж, биолог из государственной Польской академии наук, в студии телекомпании TVN. В свою очередь приглашённая для участия в тв-программе Дорота Суминска, автор книги «Счастливая кошка», предложила в таком случае в этот список внести человека. Люди, по ее словам, сделали куда больше для сокращения биоразнообразия. Стаи птиц умирают из-за экологических проблем и разбиваются о фасады городских зданий – подчеркнула Суминска

Соларз сообщил Ассошиэйтед Пресс, что некоторые сообщения СМИ о листинге создали ложное впечатление, что институт призывает к эвтаназии диких и других кошек. А его институт опубликовал на своем официальном сайте сообщение, что он «против любой жестокости по отношению к животным». Он также утверждал, что его классификация соответствует руководящим принципам Европейского Союза.