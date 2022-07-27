Украинские политики ошарашили нелепыми заявлениями: Про главный военный секрет России и газ напрокат

Вот, например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выдал накануне перл про "газовый ленд-лиз" от США. Фото: REUTERS

Практически каждый день из Киева доносится такое, что доведись это услышать психиатру у себя на приеме, у него не осталось бы никаких сомнений в неадекватности пациента, и пара дюжих санитаров явно бы не осталась без работы.

Вот, например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выдал накануне перл про "газовый ленд-лиз" от США.

- Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям, - заявил этот глава правительства (!), до степени смешения похожий на главу Евросовета Шарля Мишеля.

Но в этой ситуации Шмыгаль больше похож не на европейского политика, а на неграмотных обитателей деревни Севериновка из повести/фильма "Зеленый фургон", которые просили "во временное пользование" кто табак, кто бутыль самогона, а кто и килограмм гвоздей. Абсолютно не отпускает ощущение, что Шмыгаль не знает истинного смысла термина ленд-лиз, а ему просто нравится слово. Или процесс, в ходе которого он может ленд-лизнуть Вашингтону.

Господин премьер Украины, ленд-лиз – это грубо говоря, сдача внаем, в аренду, по итогам которого оплата производится за утраченное имущество. Зачем вам газ напрокат? Н какой срок? Когда вернете? Это, не говоря уже о том, что США могут поставить только сжиженный природный газ (СПГ), для приема которого на Украине нет абсолютно никакой инфраструктуры. Или уже невозможно просто клянчить деньги?

Не хуже Шмыгаля "отличился" на днях и глава МИД Украины Кулеба (это у него фамилия такая).

- Владимир Путин ведет газовую войну против Европы. Везде, где он может причинить вред, он причинит. Он будет использовать любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ - дать сдачи и избавиться от любой зависимости, - заявил Кулеба на днях. Как будто не кричал раньше на всех углах о необходимости полного отказа Европы от российского газа. Нет же, требует ответить.

Ну что же, если хочется, отвечайте Дмитро, так и быть. Только негромко, и, как соберетесь, предупредите окружающих о своем газовом ответе Путину. Чтобы те, кому не нравится, могли бы отойти и, как выражался Жванецкий, "не стоять в этом во всем".

Еще круче Кулеба выступил накануне, заметив глубокий символизм в том, что туфли у супруги Джозефа Байдена и жены Зеленского Елены (как она стала себя называть – Олёны) при их встрече были в цветах украинского флага. У Зеленской туфли были голубого цвета, а у Джилл Байден – желтого. Именно в этом Кулеба узрел бесспорное доказательство единства США и Украины и свидетельство их общей позиции. И это ведь он еще не видел их нижнего белья!

Но всех, безусловно, переплюнул Алексей ("Люся") Арестович. В одном из последних своих выступлений на одном из Ютуб-каналов он раскрыл главный военный секрет России. По его словам, российские войска наступают, потому что просто ничего другого в области военных действий не умеют.

- Они (российские войска – прим. авт.) еще наступают. Они еще предпринимают усилия, они еще, вот эту горку возьмем и выдохнем, и так далее, - вещал Арестович зачарованной публике и ведущей, продолжая густы насыпать всем лапшу на уши. – Но это просто потому, что они не знают, что делать вместо этого, - вздохнул Арестович даже с неким сожалением и припечатал российскую армию финальным аккордом. – У них нет стратегии на оборону.

Дерзко.

Как написали в одном Телеграм-канале: "Его даже к стенке на расстрел поставь - невозмутимо предложит всем сдаться, потому что стратегическая инициатива на его стороне, а палач сам себя загнал в ловушку".

Поняли, россияне? Нет у нас стратегии обороны среди военных навыков, поэтому вынуждены наступать.

Чем же таким забористым Зеленский снабжает всю свою команду?

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