«Единая Россия» поможет жителям России и Донбасса собрать детей в школу

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобождённые территории, сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям народной республики представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне. Их раздадут, в том числе, детям погибших военных.

«До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году, — отметила Дарья Лантратова. - Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой «Единой России» и «Молодой Гвардии» мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам».

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

«Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — резюмировала Алёна Аршинова.